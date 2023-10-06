Начавший слишком рано праздновать победу спортсмен отправится служить в армию

Южнокорейский роллер Чхол Вон Чонг почти завоевал золото, но начал праздновать слишком рано и позволил тайваньскому спортсмену Ю-Лин Хуану обогнать себя в последний момент – опережение составило 0,01 секунды.

«Я совершил большую ошибку. Не сохранил темп и расслабился. Мне очень жаль», - извинился Чонг.

Помимо того, что он остался без золотой медали, ему и его товарищу по команде Чхве Ин Хо, который также заработал серебро, теперь придется пройти службу в южнокорейской армии.

В Южной Корее все мужчины к 28 годам должны 18 месяцев прослужить в армии. Для спортсменов высшего уровня есть исключения: во-первых, они могут отложить военную службу на два года, то есть исполнить свои обязательства перед государством к 30 годам. Если спортсмен принес Южной Корее золото в титульном соревновании, он получит награду за военную службу. Если спортсмен завоюет для своей страны золото, то он освобождается от военной службы.