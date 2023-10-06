Начавший слишком рано праздновать победу спортсмен отправится служить в армию

На чемпионате Азии по роликам, который проходил в Китае, южнокорейские спортсмены были вынуждены примириться с серебряной медалью в эстафетной гонке на 3000 м.
Южнокорейский роллер Чхол Вон Чонг почти завоевал золото, но начал праздновать слишком рано и позволил тайваньскому спортсмену Ю-Лин Хуану обогнать себя в последний момент – опережение составило 0,01 секунды.
«Я совершил большую ошибку. Не сохранил темп и расслабился. Мне очень жаль», - извинился Чонг.
Помимо того, что он остался без золотой медали, ему и его товарищу по команде Чхве Ин Хо, который также заработал серебро, теперь придется пройти службу в южнокорейской армии.
В Южной Корее все мужчины к 28 годам должны 18 месяцев прослужить в армии. Для спортсменов высшего уровня есть исключения: во-первых, они могут отложить военную службу на два года, то есть исполнить свои обязательства перед государством к 30 годам. Если спортсмен принес Южной Корее золото в титульном соревновании, он получит награду за военную службу. Если спортсмен завоюет для своей страны золото, то он освобождается от военной службы.
У Хо, родившегося в 2001 году, еще есть время побороться за золотую медаль в титульном соревновании, но Чонгу в этом году исполнится 27 лет, и таких возможностей у него уже не будет.