Идиотская шутка дорого обошлась тренеру сборной

Виклунд направлялся на чемпионат мира по гандболу среди юниоров. На досмотре в аэропорту Копенгагена тренера спросили, что у него в сумке. Он решил пошутить и ответил, что у него в сумке бомба. Охранники шутку не оценили и приступили к эвакуации всего терминала.

Сейчас тренеру вынесен приговор: суд назначил ему условное тюремное заключение сроком на два месяца.