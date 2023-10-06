Идиотская шутка дорого обошлась тренеру сборной

Понтус Вард Виклунд, тренер шведской сборной по гандболу, в прошлом году в аэропорту крайне неудачно пошутил. За свое остроумие он получил два месяца тюремного заключения условно.
Виклунд направлялся на чемпионат мира по гандболу среди юниоров. На досмотре в аэропорту Копенгагена тренера спросили, что у него в сумке. Он решил пошутить и ответил, что у него в сумке бомба. Охранники шутку не оценили и приступили к эвакуации всего терминала.
Сейчас тренеру вынесен приговор: суд назначил ему условное тюремное заключение сроком на два месяца.
«Я на мгновение полностью потерял рассудок и отпустил шутку, которую не следовало бы произносить. Особенно в тот момент. Я прошу прощения у национальной сборной, федерации, работников аэропорта и всех, кого это коснулось. Я понимаю последствия своего идиотского поведения. Я приму наказание, извлеку из него урок и буду двигаться дальше», — сказал Виклунд год назад.