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Мнение ⟩ Путин дал пояснения по поводу смерти Пригожина

В российскую армию набрано 38 000 новых военнослужащих?
Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Путин выступил с назидательной лекцией на Валдайской конференции, заявив, что Россия не начинала войну и борется против западного колониализма. 5 октября 2023 года.
Путин выступил с назидательной лекцией на Валдайской конференции, заявив, что Россия не начинала войну и борется против западного колониализма. 5 октября 2023 года. Фото: GRIGORY SYSOYEV
  • Европейские страны пообещали Украине новые противовоздушные системы
  • Россия продолжает целенаправленно атаковать мирное население Украины
  • По словам Путина, Россия борется против западного колониализма

В то время как Путин читал назидательную лекцию о западном колониализме, президент Украины вчера находился в Испании на саммите ЕС. Украина открыто заявила, что ее целью является получение приглашения на переговоры о вступлении в ЕС в конце этого года. Достичь этой цели не так-то просто, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

В ходе состоявшихся встреч с европейскими странами Украина получила обещания о поставках дополнительного вооружения, наиболее важными из которых являются обещания в области противовоздушной обороны. Германия обещает поставить Украине дополнительную систему Patriot, что, безусловно, будет очень важным дополнением.

Путин выступил с назидательной лекцией на Валдайской конференции, заявив, что Россия не начинала войну и борется против западного колониализма. 5 октября 2023 года.
Путин выступил с назидательной лекцией на Валдайской конференции, заявив, что Россия не начинала войну и борется против западного колониализма. 5 октября 2023 года. Фото: Handout, AFP Photo, Ukrainian Presidential Press Service

Вчера, вскоре после полудня, российские войска обстреляли украинский поселок Гроза, расположенный недалеко от города Купянска. В результате обстрела пострадали магазин и кафе в центре села, где проходили похороны. Поскольку район находится в непосредственной близости от фронта, воздушная тревога или другие предупреждения отсутствовали. Обстоятельства всего нападения позволяют предположить, что это был целенаправленный удар по мирному населению.

Сегодня рано утром российские войска также выпустили несколько ракет по городу Харькову. Это ответ России на попытки руководства Германии и США не поставлять Украине более мощное вооружение, оправдываемые желанием избежать эскалации боевых действий.

Вчера Президент России счел необходимым лично сообщить, что самолет, разбившийся под Тверью в России, на котором находились основатели ЧВК «Вагнер» не имеет признаков внешних повреждений. Президент России сообщил, что в телах Пригожина и других находившихся на борту самолета людей были обнаружены осколки ручной гранаты, что означает, что причиной падения самолета стала чья-то взорвавшаяся на борту граната.

Вчера Президент России счел необходимым лично сообщить, что самолет, разбившийся под Тверью в России, на котором находились основатели ЧВК «Вагнер» не имеет признаков внешних повреждений.

По какой-то причине Путин выбрал в качестве аудитории для этого заявления участников конференции клуба «Валдай». И хотя он указал, что передает информацию от комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы, по сути, это политическое заявление об обстоятельствах гибели Пригожина. Вряд ли многие в России примут это на веру. В таком заявлении явно прослеживается стремление поспешно дистанцироваться от произошедшего и в то же время оставить неясной собственную оценку Пригожина.

Как уже говорилось, самая большая проблема для российского президента - объяснить, почему в российской правовой системе не удалось осудить лидеров «Вагнера», когда они совершили государственную измену или другие тяжкие преступления, а преступники совершенно открыто находились на российской земле и свободно разгуливали по ней. Путин пытается объяснить, что он не был возмущен гибелью лидеров Вагнера, но в то же время он хочет создать впечатление, что они погибли не без причины.

В остальном своим выступлением на Валдайском форуме Президент России хотел продемонстрировать возросшую уверенность в себе. Он попытался убедить аудиторию в том, что в целом условия для России в войне против Украины благоприятны. При этом он недвусмысленно ссылался на ослабление поддержки со стороны стран, поддерживающих Украину, а общий тон был довольно снисходительным по отношению к Западу.

Отдельно была длинная тирада о том, что Россия не начинала войну и что она борется за новый мировой порядок против западных держав, которые, собственно, и развязали войну. В ней не было никаких новаторских элементов. Из всего этого потока слов следует выделить то, что Путин подчеркнул, что новый мировой порядок направлен против западного колониализма. Эту фразу нельзя игнорировать или недооценивать.

Отдельно была длинная тирада о том, что Россия не начинала войну и что она борется за новый мировой порядок против западных держав, которые, собственно, и развязали войну.

Министр обороны РФ Шойгу подкрепил заявление российского президента, сообщив, что за последние месяцы в российскую армию набрано около 38 000 новых добровольцев, что означает возможность создания значительных резервов без мобилизации. На данный момент видимых подтверждений этому нет. Возникает вопрос, зачем нужно было отменять ежегодные крупные учения при наличии большого количества резервистов и призывников. Скорее всего, это все же мелкая информационная операция, призванная сгладить ослабевшую сдерживающую мощь российской армии.

Сегодня ночью Россия также провела операцию с иранскими дронами. ПВО Украины сбила 25 из 33 дронов. Целью атаки вновь стали южные и центральные области Украины.

На побережье оборона Украины продолжает держаться

  • На Святовском и Северодонецком направлениях российская армия продолжает предпринимать попытки атак на центральном участке фронта (в районе села Макеевка) с целью выхода к реке Оскил. Успеха это не принесло, и атаки не набрали оборотов.
  • К югу от города Бахмут украинские войска продолжают смещать свои позиции на восток. Контратаки российской армии не принесли результатов.
  • В Донецкой области российская армия продолжает безрезультатные атаки в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка, но изменений в дислокации войск не наблюдается.
  • На южном фронте российские войска пытаются продолжать активные контратаки, но существенного оттеснения украинских войск не происходит. Украинским войскам удалось несколько продвинуться в направлении Токмакского наступления.

Благодаря активным контратакам России их потери продолжают расти. Соответственно, в ближайшие дни интенсивность этих контратак должна снизиться. 

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