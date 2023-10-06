Мнение ⟩ Путин дал разъяснения по поводу гибели Пригожина

По какой-то причине Путин выбрал в качестве аудитории для этого заявления участников конференции клуба «Валдай». И хотя он указал, что передает информацию от комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы, по сути, это политическое заявление об обстоятельствах гибели Пригожина. Вряд ли многие в России примут это на веру. В таком заявлении явно прослеживается стремление поспешно дистанцироваться от произошедшего и в то же время оставить неясной собственную оценку Пригожина.

Как уже говорилось, самая большая проблема для российского президента - объяснить, почему в российской правовой системе не удалось осудить лидеров «Вагнера», когда они совершали акт государственной измены или другие тяжкие преступления, почему совершенно открыто находились на российской земле и свободно разгуливали по ней. Путин пытается объяснить, что он не был возмущен гибелью лидеров Вагнера, но в то же время он хочет создать впечатление, что они погибли не без причины.

В остальном своим выступлением на Валдайском форуме Президент России хотел продемонстрировать возросшую уверенность в себе. Он попытался убедить аудиторию в том, что в целом условия для России в войне против Украины благоприятны. При этом он недвусмысленно ссылался на ослабление поддержки со стороны стран, поддерживающих Украину, а общий тон был довольно снисходительным по отношению к Западу.