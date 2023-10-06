Мнение ⟩ Путин дал разъяснения по поводу гибели Пригожина

По какой-то причине Путин выбрал в качестве аудитории для этого заявления участников конференции клуба «Валдай». И хотя он указал, что передает информацию от комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы, по сути, это политическое заявление об обстоятельствах гибели Пригожина. Вряд ли многие в России примут это на веру. В таком заявлении явно прослеживается стремление поспешно дистанцироваться от произошедшего и в то же время оставить неясной собственную оценку Пригожина.
Как уже говорилось, самая большая проблема для российского президента - объяснить, почему в российской правовой системе не удалось осудить лидеров «Вагнера», когда они совершали акт государственной измены или другие тяжкие преступления, почему совершенно открыто находились на российской земле и свободно разгуливали по ней. Путин пытается объяснить, что он не был возмущен гибелью лидеров Вагнера, но в то же время он хочет создать впечатление, что они погибли не без причины.
В остальном своим выступлением на Валдайском форуме Президент России хотел продемонстрировать возросшую уверенность в себе. Он попытался убедить аудиторию в том, что в целом условия для России в войне против Украины благоприятны. При этом он недвусмысленно ссылался на ослабление поддержки со стороны стран, поддерживающих Украину, а общий тон был довольно снисходительным по отношению к Западу.
Отдельно была длинная тирада о том, что Россия не начинала войну и что она борется за новый мировой порядок против западных держав, которые, собственно, и развязали войну. В ней не было никаких новаторских элементов. Из всего этого потока слов следует выделить то, что Путин подчеркнул, что новый мировой порядок направлен против западного колониализма. Эту фразу нельзя игнорировать или недооценивать.