Профессор Тартуского университета: «Выяснилась цена водорода в Европе»

Лидер водородных технологий и науки в Эстонии Энн Луст в своем выступлении сегодня на седьмой Эстонской водородной конференции упомянул, что он участвовал в длительной дискуссии. В ходе обсуждения Европейский комитета по энергетике и инженерному обеспечению было установлено, что цена сжатого водорода может составлять четыре евро за килограмм.

Луст отметил, что в ходе дискуссии достигнуто понимание того, что реальные технические затраты на производство водорода не следует обнародовать. По мнению Луста, такое мнение сложилось именно потому, что оно не позволяло включать в ценообразование другие косвенные затраты. На заседании комитета из 38 человек также развернулась горячая дискуссия по поводу атомной энергетики, где представитель Германии был крайне расстроен, когда на вопрос, в какой степени Франция субсидирует атомную энергетику, представитель Франции ответил: «Нисколько!»