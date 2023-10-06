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Профессор Тартуского университета: «Выяснилась цена водорода в Европе»

Марек Страндберг
, глава отдела новостей о науке и технологиях Postimees
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Заправка автомобиля, ездящего на водороде. Иллюстративное фото.
Заправка автомобиля, ездящего на водороде. Иллюстративное фото. Фото: Daimler AG

По словам профессора Энна Луста, Европейский комитет по энергетике и инженерному обеспечению представляет собой секретную группу, которая не хочет сообщать общественности реальную цену на водород, основанную на технических затратах. Кроме того, эстонские чиновники также подорвали планы водородной инициативы: они в несколько раз сократили запланированное количество водородных заправок.

Лидер водородных технологий и науки в Эстонии Энн Луст в своем выступлении сегодня на седьмой Эстонской водородной конференции упомянул, что он участвовал в длительной дискуссии. В ходе обсуждения Европейский комитета по энергетике и инженерному обеспечению было установлено, что цена сжатого водорода может составлять четыре евро за килограмм.

Луст отметил, что в ходе дискуссии достигнуто понимание того, что реальные технические затраты на производство водорода не следует обнародовать. По мнению Луста, такое мнение сложилось именно потому, что оно не позволяло включать в ценообразование другие косвенные затраты. На заседании комитета из 38 человек также развернулась горячая дискуссия по поводу атомной энергетики, где представитель Германии был крайне расстроен, когда на вопрос, в какой степени Франция субсидирует атомную энергетику, представитель Франции ответил: «Нисколько!»

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