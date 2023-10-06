Профессор Тартуского университета: «Выяснилась цена водорода в Европе»

По словам профессора Энна Луста, Европейский комитет по энергетике и инженерному обеспечению представляет собой секретную группу, которая не хочет сообщать общественности реальную цену на водород, основанную на технических затратах. Кроме того, эстонские чиновники также подорвали планы водородной инициативы: они в несколько раз сократили запланированное количество водородных заправок.
Лидер водородных технологий и науки в Эстонии Энн Луст в своем выступлении сегодня на седьмой Эстонской водородной конференции упомянул, что он участвовал в длительной дискуссии. В ходе обсуждения Европейский комитета по энергетике и инженерному обеспечению было установлено, что цена сжатого водорода может составлять четыре евро за килограмм.