Ежедневно десятки тысяч детей теряют дома из-за масштабного изменения климата

С 2016 по 2021 год в 44 странах мира произошло 43,1 млн перемещений детей из-за погодных явлений, вызванных изменением климата, что соответствует примерно 20 тысячам детей, перемещаемых ежедневно, сообщает ООН. Согласно опубликованному в пятницу, 6 октября, докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), к перемещению детей в указанный период привели, в частности, четыре типа стихийных бедствий: наводнения, ураганы, засухи и лесные пожары.

В докладе «Дети, перемещенные в условиях меняющегося климата» впервые в мире определено число молодых людей, перемещенных в пределах своей страны в результате природных катаклизм. «Эти цифры - лишь "верхушка айсберга", поскольку, скорее всего, пострадали гораздо больше детей», - пояснила соавтор доклада ЮНИСЕФ Лаура Хили.

По словам Хили, число детей, перемещенных в результате засухи, радикально занижено, поскольку такие перемещения менее внезапны и поэтому их труднее зафиксировать. Наводнения и ураганы составили 95 процентов (40,9 млн) случаев, говорится в докладе. Более 1,3 млн детей были вынуждены покинуть свои дома в пределах своих стран из-за засухи, а около 810 тысяч детей были лишились жилья из-за лесных пожаров, в основном в Канаде, Израиле и США.

В абсолютных цифрах больше всего детей было перемещено в пределах своей страны в Китае и на Филиппинах, а относительно общей численности населения больше всего пострадали дети в таких малых островных государствах, как Доминика и Вануату, а также в Сомали и Южном Судане.

Изменение климата: прогнозы на будущее - неутешительны

Согласно прогнозам, приведенным в докладе ЮНИСЕФ, наводнения и затопления рек могут привести к перемещению 96 млн детей в течение следующих 30 лет, а ураганы - 10,3 млн. Различного вида штормы могут вызвать климатическое бегство 7,2 млн детей, говорится в докладе. Наибольшее количество перемещенных детей прогнозируют в Китай, Индии и на Филиппинах.