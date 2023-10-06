В среду вечером в Ласнамяэ полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в совершении наркопреступлений.
ВИДЕО ⟩ Лицом об асфальт: в Ласнамяэ полиция провела операцию по поимке подозреваемых в наркопреступлениях
«Ехал по Линнамяэ-теэ в сторону центра города и неожиданно возник затор на дороге. Заметил, как, не оглядываясь на машины, на дорогу выскочили какие-то мужчины и побежали за кем-то», - рассказал читатель Rus.Postimees.
Когда он подъехал ближе, то увидел, как несколько человек удерживает на асфальте двоих. «Хотя все были в обычной одежде, судя по скорости задержания это, скорее всего, были полицейские», - заключил читатель.
В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили Rus.Postimees, что задержание на улице Линнамяэ провели правоохранительные органы. «Полиция задержала подозреваемых в наркопреступлениях», - сказала пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт. Она добавила, что больше информации на данный момент дать не может.