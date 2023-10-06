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Фото полуобнаженного знаменитого спортсмена заставило многих ахнуть

rus.postimees.ee
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Йоханнес Хесфлот Клебо.
Йоханнес Хесфлот Клебо. Фото: Mihkel Maripuu

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо недавно опубликовал фотографию с тренировки. На фотографии он позирует без футболки.

Фотография удивила фанатов, поскольку фигура 26-летнего норвежца слишком атлетическая для лыжника.

13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг признался, что никогда не видел норвежского лыжного короля в такой форме.

«Он выглядит очень атлетично, - восхитился земляком Нортуг. – Раньше он был больше юношеского телосложения, а сейчас возмужал».

Однако Нортуг отметил, что большие мышцы не приводят к автоматическому увеличению скорости на трассе. «При большой мышечной массе довольно сложно не отставать от конкурентов в горах из-за потребления кислорода», — сказал он.

Клебо, который восемь сезонов ездил в числе лучших лыжников, за свою карьеру стал пятикратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. Всего на титульных соревнованиях он завоевал 19 медалей.

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