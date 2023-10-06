Фото полуобнаженного знаменитого спортсмена заставило многих ахнуть

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо недавно опубликовал фотографию с тренировки. На фотографии он позирует без футболки.
Фотография удивила фанатов, поскольку фигура 26-летнего норвежца слишком атлетическая для лыжника.
13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг признался, что никогда не видел норвежского лыжного короля в такой форме.
«Он выглядит очень атлетично, - восхитился земляком Нортуг. – Раньше он был больше юношеского телосложения, а сейчас возмужал».
Однако Нортуг отметил, что большие мышцы не приводят к автоматическому увеличению скорости на трассе. «При большой мышечной массе довольно сложно не отставать от конкурентов в горах из-за потребления кислорода», — сказал он.
Клебо, который восемь сезонов ездил в числе лучших лыжников, за свою карьеру стал пятикратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. Всего на титульных соревнованиях он завоевал 19 медалей.