В этом году рекордное количество спортсменов претендовало на стипендию от ERGO

Стипендиальный фонд в размере 25 000 евро был распределен между 11 молодыми спортсменами. Стипендий в размере 2300 евро в этом году удостоились десять спортсменов: легкоатлеты Мия Отт, Виктор Морозов и Карл Кристьян Похлак, десятиборец Расмус Роослехт, лучники Лизелль Яэтма и Робин Яэтма, борец Ричард Карелсон, биатлонист Якоб Кулбин, шпажист Маркус Сальм и велосипедист Ромет Паюр. Помимо этого, были присуждены две специальные стипендии в размере 1000 евро: стипендии «Мой первый спонсор» удостоился легкоатлет Андреас Трумм, а стипендия «Любимец болельщиков» досталась легкоатлетке Мие Отт.

Легкоатлетка Мия Отт, которая привлекла внимание жюри своей исключительной целеустремленностью и самоотдачей, в своей заявке отметила, что в начале карьеры и мечтать не могла о том, что будет представлять Эстонию за рубежом. «Я горда, что уже к настоящему моменту мне удалось добиться в Европе хороших результатов, и в своей возрастной категории я являюсь самым быстрым спринтером в беге на 100 метров», – отметила Отт. Больше всего она хотела бы выступать на международных соревнованиях, путешествовать по разным странам и радоваться спорту и движению. Стипендию она планирует потратить на участие в лагерях, где сможет тренироваться под руководством ведущих тренеров.