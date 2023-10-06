В этом году рекордное количество спортсменов претендовало на стипендию от ERGO

Страховая компания ERGO совместно с Эстонским олимпийским комитетом восьмой год подряд присуждает стипендии для поддержки молодых спортсменов. В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – в общей сложности на стипендию претендовали ровно 100 подающих надежды молодых спортсменов.
Стипендиальный фонд в размере 25 000 евро был распределен между 11 молодыми спортсменами. Стипендий в размере 2300 евро в этом году удостоились десять спортсменов: легкоатлеты Мия Отт, Виктор Морозов и Карл Кристьян Похлак, десятиборец Расмус Роослехт, лучники Лизелль Яэтма и Робин Яэтма, борец Ричард Карелсон, биатлонист Якоб Кулбин, шпажист Маркус Сальм и велосипедист Ромет Паюр. Помимо этого, были присуждены две специальные стипендии в размере 1000 евро: стипендии «Мой первый спонсор» удостоился легкоатлет Андреас Трумм, а стипендия «Любимец болельщиков» досталась легкоатлетке Мие Отт.
Члены жюри отметили выдающиеся результаты и высокий уровень мотивации, которые уже успел продемонстрировать каждый из стипендиатов. Также влияние на выбор жюри оказали четкие цели спортсменов и их потенциал выхода на профессиональный уровень.
Легкоатлетка Мия Отт, которая привлекла внимание жюри своей исключительной целеустремленностью и самоотдачей, в своей заявке отметила, что в начале карьеры и мечтать не могла о том, что будет представлять Эстонию за рубежом. «Я горда, что уже к настоящему моменту мне удалось добиться в Европе хороших результатов, и в своей возрастной категории я являюсь самым быстрым спринтером в беге на 100 метров», – отметила Отт. Больше всего она хотела бы выступать на международных соревнованиях, путешествовать по разным странам и радоваться спорту и движению. Стипендию она планирует потратить на участие в лагерях, где сможет тренироваться под руководством ведущих тренеров.
Первая ракетка Эстонии по бадминтону Кристин Кууба, удостоившаяся стипендии ERGO в прошлом году, использовала деньги для участия в различных этапах кубка мира. «Первые слова, которые приходят в голову, когда я думаю о стипендии ERGO – это искренность и поддержка спортсмена не только финансово, но и эмоционально», – сказала Кууба.
«Эстонский олимпийский комитет радует, что в Эстонии есть компании, в частности ERGO, где верят в молодых спортсменов и готовы в них вкладываться. Часто в карьере спортсмена очень важны именно годы между молодежными классами и взрослой возрастной категорией. Я уверен, что эти стипендии не одному нынешнему выдающемуся спортсмену помогли не сходить с выбранного курса. Отдельно хочется отметить, что наряду со спортивными результатами вырос уровень самопрезентации молодых спортсменов, что позволяет им быть хорошими сильными партнерами спонсоров», – сказал руководитель по маркетингу ЭОК Маргус Кийвер.
В комиссию по присуждению стипендий в 2023 году вошли: руководитель по маркетингу ЭОК Маргус Кийвер, руководитель молодежных проектов ЭОК Мерле Кальюранд, координатор спортивных федераций ЭОК Райдо Митт, спортивная журналистка Аэт Сювари, бывшая легкоатлетка Вирге Наэрис и представители ERGO Марек Ратник, Хелена Йыэранд-Консап, Рауль Рюйсон и Ало Алунурм.
ERGO заботится о здоровом образе жизни жителей Эстонии и при помощи стипендии хочет внести свой вклад в то, чтобы молодые люди могли продолжать заниматься спортом. Цель стипендии – поддержать переход подающих надежды молодых спортсменов на следующую ступень и таким образом способствовать тому, чтобы они вдохновляли других молодых людей на занятия спортом и побуждали прилагать усилия во имя амбициозных целей.