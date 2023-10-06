Уехал из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего 84-летнего мужчину

Сегодня, 6 октября, в девять часов утра в Центр тревоги сообщили, что с вечера четверга, 5 октября, пропал 84-летний Тойво. В последний раз родственники связывались с ним в четверг в восемь часов вечера. Известно, что он уехал из дома на улице Ээбику в Хаапсалу на сером универсале Hyundai, регистрационный номер которого 360DBG.

По словам близких, Тойво мог отправиться в Пуску или в район болота Нийби. На сегодняшний день проверены как района болота Нийби, так и Пуску, однако ни пропавшего, ни его автомобиль там не обнаружили. В поисках задействован вертолет Департамента полиции и погранохраны, который проверяет территорию вокруг болота Нийби до Ныва и Перакюла. Полиция также проверяет другие возможные места, куда мог направиться пропавший.

Тойво высокий, у него борода, он горбится при ходьбе. Он вышел из дома в темной одежде и темной шляпе.