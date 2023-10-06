Некоторых из учителей, отправившихся работать в Ида-Вирумаа в надежде на более высокую зарплату, ждал неприятный сюрприз, когда они получили сентябрьскую зарплату, – обещанная надбавка к зарплате не была выплачена. Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») сказала в эфире Vikerraadio, что в ходе проверки было установлено, что около 30 человек не имеют права на надбавку к зарплате.
Для подписчиков
Министр Кристина Каллас объяснила, почему некоторые учителя в Ида-Вирумаа не получили обещанную надбавку к зарплате
«В сентябре местные самоуправления и государственные школы представили нам информацию об учителях, которые должны иметь право на надбавку к зарплате. Теперь выяснилось, что данные несовершенны», - сказала Каллас и добавила, что это не касается всех самоуправлений и школ.