Пт, 6.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Министр Кристина Каллас объяснила, почему некоторые учителя в Ида-Вирумаа не получили обещанную надбавку к зарплате

Лоора-Элизабет Ломп
Facebook
Comments
Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Некоторых из учителей, отправившихся работать в Ида-Вирумаа в надежде на более высокую зарплату, ждал неприятный сюрприз, когда они получили сентябрьскую зарплату, – обещанная надбавка к зарплате не была выплачена. Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») сказала в эфире Vikerraadio, что в ходе проверки было установлено, что около 30 человек не имеют права на надбавку к зарплате.

«В сентябре местные самоуправления и государственные школы представили нам информацию об учителях, которые должны иметь право на надбавку к зарплате. Теперь выяснилось, что данные несовершенны», - сказала Каллас и добавила, что это не касается всех самоуправлений и школ.

Она отметила, что подана заявка на 20 опорных специалистов, но это сотрудники, работающие на русском языке. Так же в министерстве есть проблема с десятью учителями, в отношении которых были поданы ходатайства на надбавку, но теперь проверка выявила, что эти учителя получили предписание или штраф от Языкового департамента.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх