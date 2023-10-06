Тысяча тонн молока в сутки: в Эстонии построили один из самых современных заводов в Восточной Европе

Новый завод построен в центре Эстонии в Пайде, в его создание инвестировано более ста миллионов евро. Процесс создания завода длился более десяти лет, включая слияние эстонских кооперативов, присоединение латвийского кооператива, а также разработку проекта, планирование, привлечение инвесторов, закупки, отбор строителей и обучение сотрудников.

Завод принадлежит кооперативу молочных фермеров Эстонии и Латвии SCE E-Piim, и это первый столь амбициозный проект трансграничного сотрудничества в регионе. В нем участвуют также голландские инвесторы Interfood и Royal A-Ware.

«Этот проект поможет фермерам Эстонии и Латвии зарабатывать деньги, которые являются основой молочного животноводства», - подчеркивает Рандель Веэритс, директор нового завода по переработке молока E-Piim.

Latvijas Avīze имела эксклюзивную возможность посетить новый завод и узнать о возможностях, которые он предоставит фермерам стран Балтии. Уже в конце августа выпущен первый сыр. Каждый день объемы перерабатываемого молока растут, и на новых складах накапливается сыр, который в дальнейшем будет реализовываться на мировых рынках.

В сутки планируется перерабатывать около 1000-1200 тонн молока, производя сто тонн сыра и 70 тонн сухой сыворотки. Эта продукция пользуется спросом в мире, и руководитель завода видит хорошие возможности для сбыта.