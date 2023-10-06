Внимание: совсем скоро госпортал eesti.ee закроет частную электронную почту

Решение о закрытии услуги именных адресов электронной почты @eesti.ee было принято весной этого года. В RIA пояснили, что проект по переадресации личных писем, созданный почти 20 лет назад в качестве удобной услуги, технически изжил себя.

На сегодняшний день 95% писем, перемещаемых по этим адресам, имеют признаки спама. «Это означает, что, например, спам-фильтры Microsoft, Gmail и Yahoo удерживают эти письма вместе с необходимыми письмами, поэтому сегодня эта услуга не является целостной и надежной, – пояснил Казук. – Для поиска решения этой проблемы мы общались с крупными поставщиками услуг электронной почты и пришли к выводу, что для того, чтобы обеспечить надежную услугу, необходимо с нуля построить новое вместо существующего решения».

Хорошую идею засыпало спамом. Фото: pixabay.com

В начале 2023 года RIA провел опрос среди владельцев именных электронных адресов, согласно результатам которого 60% из них даже не знали, что у них есть именной электронный адрес, а примерно 70% вообще не сочли нужным иметь такой адрес для перенаправления почты.

«Учитывая тот факт, что у этой услуги мало пользователей, а частный сектор предлагает ей хорошие альтернативы, не имеет смысла создавать новую услугу на деньги налогоплательщиков», – пояснил Казук. RIA также рассматривал возможность передачи этой услуги какому-либо другому общественному учреждению, работающему в этой сфере, но с учетом сопутствующих ему расходов на развитие и кадровые ресурсы это не осуществилось.

Дальше RIA, развивающее услуги на государственном портале eesti.ee, сфокусируется на развитии адресов электронной почты «личныйкод@eesti.ee» и «регистрационныйкод@eesti.ee», чтобы обеспечить бесперебойное общение государственных учреждений и обмен информацией с гражданами.