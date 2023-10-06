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Внимание: совсем скоро госпортал eesti.ee закроет частную электронную почту

, журналист
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Рулевые эстонского интернета уверены, что государственная почта - не место для частных переписок.
Рулевые эстонского интернета уверены, что государственная почта - не место для частных переписок. Фото: freepik.com

Менее одного процента жителей Эстонии ведет частную переписку в государственной электронной почте @eesti.ee. 95% писем, присылаемых по таким адресам, выглядят спамом. С 1 ноября 2023 года доступ к ним будет закрыт.

Именные адреса электронной почты, заканчивающиеся на @eesti.ee, или так называемые алиасы, государство создавало с 2005 до 2018 года для частных лиц при выдаче ID-карты или вида на жительство, а также для предприятий при их регистрации.

Эти адреса были предназначены для использования в частной переписке и не связаны с официальными адресами электронной почты «личныйкод@eesti.ee» и «регистрационныйкод@eesti.ee», на которые государственные учреждения отправляют информацию (например, официальные уведомления, решения о штрафах, напоминания).

«В общей сложности было создано около 590 000 именных адресов электронной почты, для перенаправления частных писем, но активно из них используется только менее двух процентов», - сообщили в Департаменте государственной инфосистемы (RIA).

По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2023 года население Эстонии составляло 1 357 739 человек. Таким образом получается, что в официальный почтовый ящик для личных нужд заходит менее одного процента жителей страны.

Вряд ли жители Эстонии схватятся за голову, лишившись дополнительного канала связи.
Вряд ли жители Эстонии схватятся за голову, лишившись дополнительного канала связи. Фото: unsplash.com

«С 1 ноября отправленные на адреса "имя.фамилия@eesti.ee" и "название.предприятия@eesti.ee" электронные письма пересылаться не будут, - сообщил менеджер по продукту официального почтового ящика отдела госпортала RIA Ассо Казук. - Всем, кто по-прежнему использует эти адреса электронной почты в качестве своего контактного адреса, следует не позднее 1 ноября обновить свои контактные данные у поставщиков услуг, чтобы и дальше получать все необходимые письма».

Казук пояснил, что для тех, кто перенаправил письма на адреса Gmail или Outlook, теперь можно найти адресатов, которые отправляли письма на адреса @eesti.ee, введя в строке поиска во входящих сообщениях "sent to: имя.фамилия@eesti.ee". Кроме того, в начале сентября RIA разослал письма различным поставщикам услуг (операторам мобильной связи, банкам, энергетическим компаниям и т. д.) с просьбой направить, со своей стороны, пользователям адресов электронной почты с окончанием @eesti.ee, напоминание о необходимости обновить контактные данные.

Решение о закрытии услуги именных адресов электронной почты @eesti.ee было принято весной этого года. В RIA пояснили, что проект по переадресации личных писем, созданный почти 20 лет назад в качестве удобной услуги, технически изжил себя.

На сегодняшний день 95% писем, перемещаемых по этим адресам, имеют признаки спама. «Это означает, что, например, спам-фильтры Microsoft, Gmail и Yahoo удерживают эти письма вместе с необходимыми письмами, поэтому сегодня эта услуга не является целостной и надежной, – пояснил Казук. – Для поиска решения этой проблемы мы общались с крупными поставщиками услуг электронной почты и пришли к выводу, что для того, чтобы обеспечить надежную услугу, необходимо с нуля построить новое вместо существующего решения».

Хорошую идею засыпало спамом.
Хорошую идею засыпало спамом. Фото: pixabay.com

В начале 2023 года RIA провел опрос среди владельцев именных электронных адресов, согласно результатам которого 60% из них даже не знали, что у них есть именной электронный адрес, а примерно 70% вообще не сочли нужным иметь такой адрес для перенаправления почты.

«Учитывая тот факт, что у этой услуги мало пользователей, а частный сектор предлагает ей хорошие альтернативы, не имеет смысла создавать новую услугу на деньги налогоплательщиков», – пояснил Казук. RIA также рассматривал возможность передачи этой услуги какому-либо другому общественному учреждению, работающему в этой сфере, но с учетом сопутствующих ему расходов на развитие и кадровые ресурсы это не осуществилось.

Дальше RIA, развивающее услуги на государственном портале eesti.ee, сфокусируется на развитии адресов электронной почты «личныйкод@eesti.ee» и «регистрационныйкод@eesti.ee», чтобы обеспечить бесперебойное общение государственных учреждений и обмен информацией с гражданами.

В августе ведомство сообщило, что предприятия теперь могут получать официальные уведомления через государственный почтовый ящик. Раньше на госпортале можно было указать только адрес электронной почты компании, чтобы узнавать о письмах от госорганов.

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