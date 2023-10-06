Внимание: совсем скоро госпортал eesti.ee закроет частную электронную почту

Менее одного процента жителей Эстонии ведет частную переписку в государственной электронной почте @eesti.ee. 95% писем, присылаемых по таким адресам, выглядят спамом. С 1 ноября 2023 года доступ к ним будет закрыт.
Именные адреса электронной почты, заканчивающиеся на @eesti.ee, или так называемые алиасы, государство создавало с 2005 до 2018 года для частных лиц при выдаче ID-карты или вида на жительство, а также для предприятий при их регистрации.
Эти адреса были предназначены для использования в частной переписке и не связаны с официальными адресами электронной почты «личныйкод@eesti.ee» и «регистрационныйкод@eesti.ee», на которые государственные учреждения отправляют информацию (например, официальные уведомления, решения о штрафах, напоминания).
«В общей сложности было создано около 590 000 именных адресов электронной почты, для перенаправления частных писем, но активно из них используется только менее двух процентов», - сообщили в Департаменте государственной инфосистемы (RIA).
По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2023 года население Эстонии составляло 1 357 739 человек. Таким образом получается, что в официальный почтовый ящик для личных нужд заходит менее одного процента жителей страны.
«С 1 ноября отправленные на адреса "имя.фамилия@eesti.ee" и "название.предприятия@eesti.ee" электронные письма пересылаться не будут, - сообщил менеджер по продукту официального почтового ящика отдела госпортала RIA Ассо Казук. - Всем, кто по-прежнему использует эти адреса электронной почты в качестве своего контактного адреса, следует не позднее 1 ноября обновить свои контактные данные у поставщиков услуг, чтобы и дальше получать все необходимые письма».
Казук пояснил, что для тех, кто перенаправил письма на адреса Gmail или Outlook, теперь можно найти адресатов, которые отправляли письма на адреса @eesti.ee, введя в строке поиска во входящих сообщениях "sent to: имя.фамилия@eesti.ee". Кроме того, в начале сентября RIA разослал письма различным поставщикам услуг (операторам мобильной связи, банкам, энергетическим компаниям и т. д.) с просьбой направить, со своей стороны, пользователям адресов электронной почты с окончанием @eesti.ee, напоминание о необходимости обновить контактные данные.
Решение о закрытии услуги именных адресов электронной почты @eesti.ee было принято весной этого года. В RIA пояснили, что проект по переадресации личных писем, созданный почти 20 лет назад в качестве удобной услуги, технически изжил себя.
На сегодняшний день 95% писем, перемещаемых по этим адресам, имеют признаки спама. «Это означает, что, например, спам-фильтры Microsoft, Gmail и Yahoo удерживают эти письма вместе с необходимыми письмами, поэтому сегодня эта услуга не является целостной и надежной, – пояснил Казук. – Для поиска решения этой проблемы мы общались с крупными поставщиками услуг электронной почты и пришли к выводу, что для того, чтобы обеспечить надежную услугу, необходимо с нуля построить новое вместо существующего решения».
В начале 2023 года RIA провел опрос среди владельцев именных электронных адресов, согласно результатам которого 60% из них даже не знали, что у них есть именной электронный адрес, а примерно 70% вообще не сочли нужным иметь такой адрес для перенаправления почты.
«Учитывая тот факт, что у этой услуги мало пользователей, а частный сектор предлагает ей хорошие альтернативы, не имеет смысла создавать новую услугу на деньги налогоплательщиков», – пояснил Казук. RIA также рассматривал возможность передачи этой услуги какому-либо другому общественному учреждению, работающему в этой сфере, но с учетом сопутствующих ему расходов на развитие и кадровые ресурсы это не осуществилось.
Дальше RIA, развивающее услуги на государственном портале eesti.ee, сфокусируется на развитии адресов электронной почты «личныйкод@eesti.ee» и «регистрационныйкод@eesti.ee», чтобы обеспечить бесперебойное общение государственных учреждений и обмен информацией с гражданами.
В августе ведомство сообщило, что предприятия теперь могут получать официальные уведомления через государственный почтовый ящик. Раньше на госпортале можно было указать только адрес электронной почты компании, чтобы узнавать о письмах от госорганов.