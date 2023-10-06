Пт, 6.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

К концу августа количество получателей временной защиты в Эстонии перевалило за 35 тысяч

, журналист
Facebook
Comments
Украинские военные беженцы на пассажирском судне Isabelle.
Украинские военные беженцы на пассажирском судне Isabelle. Фото: Mihkel Maripuu

По данным Eurostat, по состоянию на 31 августа этого года под временной защитой находились почти 4,2 миллиона человек. Основными странами, которые предоставляли временную защиту украинским беженцам, стали Германия, Польша и Чехия. При этом в Эстонии находилось более 35 000 получателей временной защиты.

По сравнению с концом июля 2023 года число получателей временной защиты в ЕС увеличилось на 41 275 человек. Наибольший абсолютный рост произошел в Германии, Чехии и Нидерландах. Количество людей, находящихся под временной защитой, напротив, сократилось в трех странах: Польше на 1,1 процента, Италии на 0,3 процента и Франции на 0,6 процента.

По сравнению с населением каждой страны-члена ЕС общее количество получателей временной защиты на тысячу человек на конец августа 2023 года составило 33,7 в Чехии, 26,2 в Эстонии, 26,1 в Польше, 25,6 в Болгарии и 25,3 в Литве.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх