К концу августа количество получателей временной защиты в Эстонии перевалило за 35 тысяч

По данным Eurostat, по состоянию на 31 августа этого года под временной защитой находились почти 4,2 миллиона человек. Основными странами, которые предоставляли временную защиту украинским беженцам, стали Германия, Польша и Чехия. При этом в Эстонии находилось более 35 000 получателей временной защиты.