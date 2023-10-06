По данным Eurostat, по состоянию на 31 августа этого года под временной защитой находились почти 4,2 миллиона человек. Основными странами, которые предоставляли временную защиту украинским беженцам, стали Германия, Польша и Чехия. При этом в Эстонии находилось более 35 000 получателей временной защиты.
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К концу августа количество получателей временной защиты в Эстонии перевалило за 35 тысяч
По сравнению с концом июля 2023 года число получателей временной защиты в ЕС увеличилось на 41 275 человек. Наибольший абсолютный рост произошел в Германии, Чехии и Нидерландах. Количество людей, находящихся под временной защитой, напротив, сократилось в трех странах: Польше на 1,1 процента, Италии на 0,3 процента и Франции на 0,6 процента.