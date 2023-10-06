Сложная экономическая ситуация является вызовом и для Таллинна. Но мы не отказываемся от продолжения развития наших улиц. В ближайшие годы мы отремонтируем улицу Ластекоду, Рахумяэ, Тулика, Варраку, Косе, Борнхёхэ, Линну теэ, Ристику, Краави, Кересе, Пихлака и многие другие улицы. В масштабах страны мы ведем строительство долгожданной Петербури-теэ. Конечно, было бы справедливо, если бы государство внесло свой вклад и в реконструкцию Петербури теэ: это действительно дорога государственного и европейского значения. К сожалению, государство, похоже, не в состоянии справиться с эксплуатацией и строительством дорог.

Нет ничего плохого в том, чтобы брать кредиты для инвестиций

В последние недели идет дискуссия о том, как заполнить дыры в государственном бюджете. Появилась новая идея - привлечь средства мелких инвесторов в Эстонии путем размещения облигаций. Нет ничего плохого в том, чтобы привлекать займы для инвестирования. Однако наибольший рост государственных расходов приходится не на инвестиции, и даже не только на оборону, но и на социальную сферу. Я бы предположил, что более разумным решением было бы отказаться от подарка Партии реформ богатым - отмены повышения налогов - и направить эти деньги на инвестиции, образование и инфраструктуру.