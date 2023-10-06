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ВЛАДИМИР СВЕТ ⟩ Дыры в дорогах и государственном бюджете

Владимир Свет
, вице-мэр Таллинна
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07.07.23, Таллинн, Строительство дороги в центре Таллинна. Улица Пронкси.
07.07.23, Таллинн, Строительство дороги в центре Таллинна. Улица Пронкси. Фото: Teele Toova
  • В трудные времена денег на строительство дорог должны быть больше, а не меньше
  • Суммы, выделяющиеся на дорожное строительство из госбюджета, сократились
  • Надо отказаться от ликвидации налогового горба и подумать о кредите на строительство дорог

«Правительство направило в Рийгикогу проект государственного бюджета. Вопросов по этому документу больше, чем ответов, причем критика исходит не только от оппозиции: ряд профессиональных организаций и экспертов и даже депутаты коалиции высказывают определенный скептицизм. Однако я хотел бы остановиться на наиболее интересной для меня области - дорожном строительстве», - пишет вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

В преддверии последних выборов в Рийгикогу практически все политические партии Эстонии включили в свои предвыборные программы пункт об инвестициях в инфраструктуру. Думаю, все согласятся с тем, что дороги необходимо поддерживать в хорошем состоянии, обеспечивая тем самым функционирование экономики, а в условиях отсутствия железнодорожной инфраструктуры - и безопасность: в настоящее время мы по-прежнему связаны с нашими торговыми партнерами и союзниками в Европе в основном асфальтом, а не железной дорогой. Однако в ближайшие годы на автомагистралях Таллинн-Пярну и Таллинн-Тарту не будут строиться новые участки, а будут завершаться уже ведущиеся работы.

Автомагистрали и другие государственные дороги также имеют ключевое значение для региональной политики. Инвестиции в инфраструктуру и дороги делают эстонские города более доступными, способствуют росту местной экономики и сохранению жизни в сельской местности. Хорошо спроектированные дороги спасают жизни людей: в среднем на дорогах Эстонии погибает один человек в неделю, что является ужасающим показателем для численности нашего населения.

Кроме того, строительство дорог обеспечивает занятость тысяч людей и способствует сохранению рабочих мест - как прямо, так и косвенно. К сожалению, в проекте государственного бюджета отсутствуют как амбиции, так и логика в этой области.

В трудные времена необходимо увеличивать инвестиции в дороги

В 2024-2027 гг. на обслуживание и содержание дорожной сети планируется инвестировать в общей сложности 477 млн. евро, из них 98,5 млн. евро в 2024 году. Однако план ремонта дорог, утвержденный правительством в декабре прошлого года, предусматривает сокращение расходов на 40,7 млн. евро в 2024 году. Впрочем, это не мешает министру финансов подчеркивать важность дорожных инвестиций во введении к тексту проекта. Но если эти инвестиции важны, то почему они не осуществляются?

Позвольте мне немного рассказать об опыте Таллинна. Даже в сложных экономических условиях мы всегда старались быть амбициозными в дорожном строительстве. Во время пандемии COVID-19 мы реконструировали километры дорожных покрытий в Таллинне: строительные компании получили заказы, а граждане - более безопасное передвижение. Косвенно все это способствовало экономическому росту, которого мы достигли в период эпидемии коронавируса.

В конце концов, разумнее дать людям работу, чем получать счета от Кассы по безработице.

Вопрос о том, сколько средств на строительство дорог в настоящее время заложено в бюджете, является спорным. Предполагается, что речь идет о 100 млн. евро, но на фоне общего роста цен и ограничения поставок эта цифра может быть и выше. Кроме того, эти средства можно рассматривать как долгосрочные инвестиции: они помогут поднять экономику сельских районов, где дороги нуждаются в ремонте и покрытии, обеспечат доступ к местным предприятиям и улучшат логистику.

В то же время эти деньги возвращаются в экономику как бумеранг: Эстонские строительные компании инвестируют и платят налоги здесь, в отличие, например, от банков, которые выводят прибыль в другие страны. Люди, занятые в строительстве, живут, потребляют и платят налоги в Эстонии. В конце концов, разумнее дать людям работу, чем получать счета от Кассы по безработице.

Реконструкция небольшой улицы обеспечит работой сотни людей

Кстати, я имею в виду не только рабочих в оранжевых жилетах, которые таскают технику по дорогам. За каждой хорошо спроектированной и построенной улицей и дорогой стоит труд сотен квалифицированных специалистов. Приведу пример из столицы: только реконструкция улицы Вана-Каламая обеспечила работой около трехсот человек по всей Эстонии. Это архитекторы, проектировщики, инженеры, строители, электрики, дизайнеры и рабочие по уличной мебели и стройматериалам, озеленители и т.д.

Сложная экономическая ситуация является вызовом и для Таллинна. Но мы не отказываемся от продолжения развития наших улиц. В ближайшие годы мы отремонтируем улицу Ластекоду, Рахумяэ, Тулика, Варраку, Косе, Борнхёхэ, Линну теэ, Ристику, Краави, Кересе, Пихлака и многие другие улицы. В масштабах страны мы ведем строительство долгожданной Петербури-теэ. Конечно, было бы справедливо, если бы государство внесло свой вклад и в реконструкцию Петербури теэ: это действительно дорога государственного и европейского значения. К сожалению, государство, похоже, не в состоянии справиться с эксплуатацией и строительством дорог.

Нет ничего плохого в том, чтобы брать кредиты для инвестиций

В последние недели идет дискуссия о том, как заполнить дыры в государственном бюджете. Появилась новая идея - привлечь средства мелких инвесторов в Эстонии путем размещения облигаций. Нет ничего плохого в том, чтобы привлекать займы для инвестирования. Однако наибольший рост государственных расходов приходится не на инвестиции, и даже не только на оборону, но и на социальную сферу. Я бы предположил, что более разумным решением было бы отказаться от подарка Партии реформ богатым - отмены повышения налогов - и направить эти деньги на инвестиции, образование и инфраструктуру.

Правительство, не желающее разумно затыкать дыры в государственном бюджете, будет увеличивать количество дыр на дорогах Эстонии, что, конечно же, не пойдет на пользу ни экономике, ни безопасности. Таллиннские пробки, может быть, и доставляют неудобства, но мы инвестируем и строим. В шутку можно сказать, что скоро надо будет ездить в столицу, чтобы своими глазами увидеть знаменитые пробки и строителей.

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