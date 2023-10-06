В новом сезоне чемпионат Эстонии по футзалу пройдет без «Космоса»

Как сказала глава пресс-службы ЭФС Эва Нымме, «Космос» не прошел лицензирование, не предоставив требуемые для этой процедуры документы.

По ее словам, не имея лицензии, «Космос» не может выступать в высшей лиге, а от возможности играть в первом дивизионе он официально отказался 4 октября.