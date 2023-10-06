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В новом сезоне чемпионат Эстонии по футзалу пройдет без «Космоса»

rus.postimees.ee
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"Космос" - "Виймси".
"Космос" - "Виймси". Фото: Foto: Jana Pipar/jalgpall.ee

Эстонский футбольный союз (ЭФС) в пятницу опубликовал список команд-участниц чемпионата страны по футзалу в высшей и первой лигах, сообщает Rus.ERR. Среди них не оказалось действующего чемпиона и обладателя Кубка Эстонии, таллиннского «Космоса».

Как сказала глава пресс-службы ЭФС Эва Нымме, «Космос» не прошел лицензирование, не предоставив требуемые для этой процедуры документы.

По ее словам, не имея лицензии, «Космос» не может выступать в высшей лиге, а от возможности играть в первом дивизионе он официально отказался 4 октября.

Вместо "Космоса" в высшей лиге выступит «Вулвз» из Йыгева, который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу.

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