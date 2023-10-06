Таллинн передает титул Зелёной столицы Европы

В четверг в Таллинне, в Котле культуры состоялась церемония вручения титулов Зелёной столицы Европы и Европейского зелёного листа, где Зелёной столицей Европы 2025 был объявлен Вильнюс, а титула Европейский зелёный лист удостоились сразу два города: Тревизо (Италия) и Виладеканс (Испания).

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, титул Зелёной столицы Европы дал Таллинну уверенность и мотивацию действовать более активно и мыслить инновационно.

«Этот титул позволил нам сосредоточить внимание на важных темах, требовавших изменения мышления горожан и послуживших толчком для определенных начинаний. Например, инициатива Test-in-Tallinn предлагает предприятиям в области экологичных технологий удобную среду для тестирования своих решений. Второе новшество, значительно повлиявшее на область устойчивого развития, - это единое предприятие, созданное совместно с концерном Utilitas, которое опробует производство энергии из морских и сточных вод и её использование в системах центрального отопления и охлаждения. Получение титула Зелёной столицы – это не начало и не конец, но веха на пути к достижению климатической нейтральности и к лучшему будущему», - подытожил мэр.

По словам комиссара Европейской комиссии по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниуса Синкявичуса, в течение года Зелёной столицы Таллинн неустанно трудился во имя того, чтобы создать для горожан жизненно необходимые обновления в области окружающей среды.

«Таллинн стал вдохновляющим примером для городов всей Европы», - добавил он.

По словам Синкявичуса, очень важно, чтобы город активно взаимодействовал со своими жителями, потому что настоящий успех начинается тогда, когда все вовлечены в активную деятельность. Титулы Зелёной столицы Европы и Зелёного листа отмечают именно те города, которые преуспевают в этом.

На получение титула Зелёной столицы Европы 2025 кроме Вильнюса претендовали еще Грац (Австрия) и Гимарайнш (Португалия).