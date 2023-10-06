Управа Нымме приглашает всех на традиционный бесплатный народный забег Nõmme Rabajooks

Идея проведения Ныммеского забега по болоту появилась 50 лет назад, когда был проведен первый официальный забег на 30 километров и возникла необходимость и в более короткой дистанции. С инициативой выступили люди, пропагандирующие оздоровительный бег, и целью было популяризировать бег среди людей среднего и пожилого возраста. Стало приятной неожиданностью, что в забеге стала активно участвовать и молодежь.

«Забег Nõmme Rabajooks уже давно стал традицией и является крупнейшим в Эстонии бесплатным соревнованием по бегу. Мы изначально решили отказаться от взимания платы за участие, давая людям возможность наслаждаться природой и здоровым образом жизни», – сказал заместитель старейшины Нымме Кирилл Клаус.

«Приглашаю всех жителей Нымме и остальных таллиннцев вместе с семьями и друзьями принять участие в этом увлекательном спортивном мероприятии в лесу Харку. Тех, кто по той или иной причине не сможет участвовать в этом забеге, мы ждем на забег в апреле», – отметил он.

Забег Nõmme Rabajooks проводится два раза в год – весной и осенью. Изначально длина дистанции составляла 5,2 километра, но с 1979 года увеличилась до 6,3 километра.

Забег проводится без протокола результатов, но на финише каждый участник может на табло увидеть свое время. Забег начинается в 11 часов и затем каждые пять минут до последнего старта в 12 часов.

Первая тысяча добравшихся до финиша бегунов по традиции получает вымпел, оформление которого каждый раз меняется. Трое самых быстрых женщин, мужчин, а также девочек и мальчиков в возрасте до 12 лет ждут подарки от партнеров соревнования. Победители смогут выбрать себе в сети магазинов Sportland подходящие кроссовки для бега Nike. Свои призы также выставляют SiS Baltics, 365JP, Saku, Vorstiabi, BalSnack, Kadarbiku talu, Leibur, Kabisa Europe, Amps, Restoran Mimosa, Triinu toidumaailm, Kirjastus Tänapäev и т.д. Призов настолько много, что их разыграют и при помощи колеса фортуны среди всех зарегистрировавшихся.