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Еврокомиссия: Украина добилась запрета на экспорт зерновых из ЕС

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Ограничения, введенные Европейским Союзом, касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы из Украины.
Ограничения, введенные Европейским Союзом, касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы из Украины. Фото: ROMAN PILIPEY/AFP/SCANPIX

Запрет ЕС на экспорт зерновых в пять приграничных странах стал хорошим решением для Украины, которая необоснованно настаивала на том, что его не следует продлевать, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

«Я был удивлен, что Украина так противилась продлению этого запрета, который оказался правильным и эффективным, особенно для Украины. Важно то, какие решения сейчас предлагает Украина, у нее есть месяц с 15 сентября, и переговоры с Украиной еще не завершены», - сказал он в интервью польскому изданию pap.pl.

Войцеховский отметил, что Еврокомиссия приняла очень правильное решение, введя ограничения на импорт, сохранив при этом возможность транзита - это сработало очень хорошо.

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