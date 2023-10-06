Еврокомиссия: Украина добилась запрета на экспорт зерновых из ЕС

«Я был удивлен, что Украина так противилась продлению этого запрета, который оказался правильным и эффективным, особенно для Украины. Важно то, какие решения сейчас предлагает Украина, у нее есть месяц с 15 сентября, и переговоры с Украиной еще не завершены», - сказал он в интервью польскому изданию pap.pl.