Еврокомиссия: Украина добилась запрета на экспорт зерновых из ЕС

Запрет ЕС на экспорт зерновых в пять приграничных странах стал хорошим решением для Украины, которая необоснованно настаивала на том, что его не следует продлевать, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
«Я был удивлен, что Украина так противилась продлению этого запрета, который оказался правильным и эффективным, особенно для Украины. Важно то, какие решения сейчас предлагает Украина, у нее есть месяц с 15 сентября, и переговоры с Украиной еще не завершены», - сказал он в интервью польскому изданию pap.pl.