На войну в Украине Москва надеется завербовать бригаду сербов. Пока получается плохо

В начале года главам регионов и госкомпаний была поставлена задача набрать 150 тысяч добровольцев, чтобы к осени 2023 года они могли заместить 50% мобилизованных, набранных во время мобилизационной волны осени 2022 года. На одном из последних совещаний у премьер-министра России Михаила Мишустина было сказано, что план по набору добровольцев выполнен лишь на 70%, реализовать его на 100% губернаторы должны до конца текущего года.

При этом официальные российские лица заявляют о куда больших темпах набора добровольцев. Так, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев 3 сентября заявил, что с начала года контракт с Министерством обороны заключили более 230 тысяч человек. В июле тот же Медведев говорил о 185 тысячах контрактников и утверждал: «Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день».

Президент Владимир Путин, выступая 12 сентября на Дальневосточном экономическом форуме, утверждал, что за последние шесть–семь месяцев добровольно подписали контракты 270 тысяч человек. По его словам, ежедневно подписывать контракт приходят 1000–1500 человек. А министр обороны Сергей Шойгу 3 октября рассказал о 335 тысячах, которые подписали армейские контракты за последний год.