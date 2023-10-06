В выходные в Котле культуры пройдет веганская ярмарка

Веганская ярмарка, ранее известная как Вегетарианская ярмарка, является старейшей ярмаркой веганского образа жизни в странах Балтии, в которой в этом году принимают участие более 70 экспонентов из Эстонии и из-за рубежа. На ярмарке будут представлены продукты питания и потребительские товары, новинки и старые фавориты, а также товары для здоровья животных, косметика и бытовая химия.

Кроме того, состоятся презентации и дискуссии, запись публичного подкаста и премьера документального фильма в Эстонии. По желанию зрителей уже второй год на ярмарке будет проходить благотворительное мероприятие по флеш-тату. Будут работать салон красоты и библиотека.

В течение двух дней на сцене ярмарки будут выступать общественный активист Майко Матиесен, представляющий Estwatch, организацию, продвигающую устойчивую экономическую систему; личный тренер и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Герт Коовит; известные законодатели мод Ити-Пятрик Ярве и Кристьян Класен; создатель бизнеса уличного питания и писатель Myraкas; консультант по психологическим навыкам Лийси Тоом; генеральный директор известной международной организации Cruelty Free International Мишель Тью и глава первой в Эстонии НКО по предоставлению приюта кроликам Rõõmsad Hüpped Кати Сульп.

На месте будет проведена публичная запись подкаста Loomus «Голос животных», где будут обсуждаться рыбоводческие хозяйства и их воздействие на окружающую среду. Приглашенный гость – Йоонас Плаан, координатор программы устойчивого рыболовства Эстонского фонда природы.

На веганской ярмарке состоится премьера широко обсуждаемого в Норвегии документального фильма «Тайная жизнь свиней», рассказывающего историю женщины, которая пять лет ездила на свинофермы Норвегии, снимая скрытой камерой все, что там происходит. На ярмарке будут присутствовать кинорежиссер Ола Вааген и главная актриса Норун Хёуген. Фильму будет предшествовать дискуссия, в которой, помимо Олы Вааген и Норун Хёуген, примут участие активисты по защите прав животных в Эстонии Кадри Таперсон и Микк Мяги.

Билет на ярмарку в предварительной продаже стоит 7 евро за один день, а при входе 10 евро за день. Для детей 12-ти лет и младше вход на мероприятие бесплатный. Билеты продаются на билетном портале Fienta.com и при входе на мероприятие. Первые 100 посетителей ярмарки получат в подарок сумку с сувенирами.