Министерство социальных дел обновит список вспомогательных средств

По словам министра социальной защиты Сигне Риисало, обновление списка основано на том принципе, что будет гарантировано наличие наиболее важных вспомогательных средств. «Благодаря обновленному регламенту стоимость вспомогательных средств станет более доступной, а люди не будут вынуждены выбирать между одним или другим. Это позволит им жить максимально полноценно», - добавила она.