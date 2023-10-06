Министерство социальных дел обновит список вспомогательных средств

Постановлением министра социальной защиты в силу вступит новый перечень медицинских устройств, установятся новые цены, расширятся права на выдачу медицинских устройств и круг лиц, которым эти устройства могут быть необходимы. Изменения в постановлении вступают в силу с 1 ноября. Целью является обеспечение лучших возможностей для приобретения или аренды медицинских устройств.
Основные изменения:
- К списку вспомогательных средств добавились волосяные протезы для людей с полным выпадением волос (алопецией). Отныне субсидируемые государством протезы для волос будут доступны нуждающимся, не дожидаясь установления степени инвалидности или оценки трудоспособности.
- Цены на средства гигиены, включая подгузники, будут понижены.Это позволит нуждающимся приобретать необходимые вспомогательные средства дешевле, чем раньше.
- Максимальное количество вспомогательных средств, наиболее часто используемых детьми, таких как стойки и опоры, специальные сиденья, будет увеличено с одной штуки до двух. Это уменьшит необходимость повторных запросов. Теперь можно приобрести несколько подобных вспомогательных средств, которыми ребенок сможет пользоваться одновременно дома и в детском саду или школе.
- Медсестры смогут выписывать справки на подъемники и прикроватные тумбочки. Это позволит медсестрам в полной мере заниматься выявлением потребностей малоподвижных людей.
По словам министра социальной защиты Сигне Риисало, обновление списка основано на том принципе, что будет гарантировано наличие наиболее важных вспомогательных средств. «Благодаря обновленному регламенту стоимость вспомогательных средств станет более доступной, а люди не будут вынуждены выбирать между одним или другим. Это позволит им жить максимально полноценно», - добавила она.