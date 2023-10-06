БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ⟩ Оркестр дирижера Пааво Ярви получил «Оскар» в классической музыке

Британский журнал о классической музыке Gramophone, отмечающий в этом году свое столетие, в очередной раз вручил премию Gramophone Classical Music Awards, известную как «Оскар» в области классической музыки. Награда за лучший оркестр была присуждена Немецкому камерному филармоническому оркестру Бремена, которым с 2004 года дирижирует Пааво Ярви.
Оркестр получил награду за исполнение «Лондонской» симфонии Гайдна.
Gramophone присуждает эту премию за выдающиеся достижения в области классической музыки с 1977 года. Ярви уже становился лауреатом премии в 2021 году, когда он вместе с Симфоническим оркестром Франкфуртского радио был удостоен награды в номинации «Лучшее оркестровое исполнение».
В этом году в число кандидатов вошли еще девять международных оркестров, в том числе Берлинский филармонический оркестр и Лондонский филармонический оркестр. Оценивались записи, сделанные оркестрами за последние 12 месяцев.
«Мы очень взволнованы и чрезвычайно рады этой премии, - сказал Ярви. - Мы еще раз подтвердили, насколько высоко ценится в мире наша работа и энергичный стиль. Это особая награда для особых музыкантов - ярких, страстных и смелых. Как сказал бывший президент Германии Йоахим Гаук: "Такого оркестра вы в Германии не сыщете!"»