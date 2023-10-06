БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ⟩ Оркестр дирижера Пааво Ярви получил «Оскар» в классической музыке

Оркестр получил награду за исполнение «Лондонской» симфонии Гайдна.

Gramophone присуждает эту премию за выдающиеся достижения в области классической музыки с 1977 года. Ярви уже становился лауреатом премии в 2021 году, когда он вместе с Симфоническим оркестром Франкфуртского радио был удостоен награды в номинации «Лучшее оркестровое исполнение».

В этом году в число кандидатов вошли еще девять международных оркестров, в том числе Берлинский филармонический оркестр и Лондонский филармонический оркестр. Оценивались записи, сделанные оркестрами за последние 12 месяцев.