Надвигается шторм: Elektrilevi уже в состоянии повышенной готовности

По словам пресс-секретаря Elektrilevi Кристи Рейланд, прогноз обещает на выходные штормовой ветер по всей Эстонии, но особенно сильным ветер будет на островах и в прибрежных районах.

«Elektrilevi находится в состоянии повышенной готовности по всем структурам управления, и все наши партнеры также готовы устранять неисправности с привлечением дополнительных ресурсов», - заверила Рейланд.

По данным Агентства окружающей среды, начиная с вечера пятницы, ветер усилится до штормового, будет ломать деревья, станет опасным для паромного сообщения, а уровень моря в таллиннском районе Пирита превысит критическую отметку.

В пятницу вечером усилится южный и юго-восточный, на островах юго-западный ветер до 12-18, порывами 21, на побережье 25 м/с. Пройдут интенсивные дожди, вероятны грозы.

После полуночи в ночь на субботу ветер в Западной Эстонии сменит направление на западное и северо-западное и продолжит усиливаться на островах и побережьях. Вероятны проливные дожди и грозы.