ГАЛЕРЕЯ ⟩ Строительство Rail Baltic: недалеко от Таллинна идет масштабная вырубка леса

В следующем году здесь начнется строительство транспортной развязки Кангру компании Rail Baltic. Развязку строит AS GRK Eesti, согласно договору работы должны начаться в первой половине следующего года и закончиться в первом квартале 2026 года.
Вильяндиское шоссе, шоссе Курна-Тухала и железная дорога Rail Baltic пересекаются на транспортном узле Кангру. Также в ходе работ будет построена пешеходно-велосипедная дорожка от поселка Кангру до озера Раку. Нынешний перекресток Вильяндиского шоссе и дороги Курна-Тухала станет многоуровневым.