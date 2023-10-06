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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Строительство Rail Baltic: недалеко от Таллинна идет масштабная вырубка леса

Уве Гнадентайх
, журналист
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Фото: Sander Ilvest

Совсем недалеко от Таллинна, в районе пересечения Вильяндиского шоссе и Кангру-теэ, происходит масштабная вырубка леса.

В следующем году здесь начнется строительство транспортной развязки Кангру компании Rail Baltic. Развязку строит AS GRK Eesti, согласно договору работы должны начаться в первой половине следующего года и закончиться в первом квартале 2026 года.

Вильяндиское шоссе, шоссе Курна-Тухала и железная дорога Rail Baltic пересекаются на транспортном узле Кангру. Также в ходе работ будет построена пешеходно-велосипедная дорожка от поселка Кангру до озера Раку. Нынешний перекресток Вильяндиского шоссе и дороги Курна-Тухала станет многоуровневым.

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