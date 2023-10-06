«Новости в 7» за 6 октября: сводка с фронтов Украины, спасатели и полицейские Кохтла-Ярве получили новый дом, праздник тыквы в зоопарке ждет гостей, мир городской природы удивляет разнообразием

Сегодня в выпуске:

- Война в Украине продолжается уже 590 дней. От очередного ракетного обстрела погибли более 50-ти мирных жителей в селе Гроза, удары нанесены по Одессе. Сводка последних событий с фронта в обзоре нашего корреспондента

- Местные события: синоптики обещают усиление шторма; учителя в Ида-Вирумаа не получили обещанную надбавку; кто стал новым мэром Нарвы

- Условия работы спасателей и полицейских в регионах продолжают улучшаться. Наш репортаж с открытия нового единого здания для служб внутренней безопасности в Кохтла-Ярве

- Таллиннский зоопарк вновь проводит осеннюю кампанию по сбору тыквы, яблок и овощей. Подробнее о том, как и куда доставить угощение для животных, почему им нравятся тыквы и какие еще активности намечаются в этом месяце, расскажет в прямом эфире наша сегодняшняя гостья

- Мировые новости: на Тайване 190 человек пострадали из-за тайфуна «Коину», в Италии намерены эвакуировать тысячи жителей из-за супервулкана, крыса-спасатель удостоилась медали в Великобритании и в Черногории завершились самые ленивые соревнования в мире

- Что растет и кто живет в каменных городских джунглях? За ответами наша специальный корреспондент отправилась в Эстонский музей природы, на выставку «Природа и город», где представлены 250 видов разнообразных пернатых и мохнатых, а также растений и грибов, которые являются нашими соседями.