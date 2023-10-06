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ФОТО ⟩ Конвой эстонских организаций, оказывающих помощь Украине, попал под российский ракетный удар

Свен Рандлайд
, журналист
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Россия и раньше атаковала гуманитарные конвои в Украине.
Россия и раньше атаковала гуманитарные конвои в Украине. Фото: Postimees

Конвой оказывающих помощь Украине эстонских организаций попал под российский ракетный удар - техника уничтожена, но сами добровольцы не пострадали.

«Сегодня утром наш с НКО Ukraina Abi совместный конвой попал под ракетный удар врага, - написал в социальных сетях активист Vaba Ukraina Свен Салуметс. - По словам парней, "Искандер" упал метрах в двадцати от них. Весь транспорт уничтожен, сами они, к счастью, чудом остались живы и здоровы. Мы окажем им необходимую помощь в сотрудничестве с нашими партнерами в Украине».

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