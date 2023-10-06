Конвой оказывающих помощь Украине эстонских организаций попал под российский ракетный удар - техника уничтожена, но сами добровольцы не пострадали.
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ФОТО ⟩ Конвой эстонских организаций, оказывающих помощь Украине, попал под российский ракетный удар
«Сегодня утром наш с НКО Ukraina Abi совместный конвой попал под ракетный удар врага, - написал в социальных сетях активист Vaba Ukraina Свен Салуметс. - По словам парней, "Искандер" упал метрах в двадцати от них. Весь транспорт уничтожен, сами они, к счастью, чудом остались живы и здоровы. Мы окажем им необходимую помощь в сотрудничестве с нашими партнерами в Украине».