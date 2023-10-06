Пт, 6.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эксперты оценят готовность Эстонии к внедрению атомной энергетики

BNS
Facebook
Comments
В качестве технологии для эстонской АЭС компания Fermi Energia выбрала модульный реактор BWRX-300 совместного американо-японского предприятия GE Hitachi.
В качестве технологии для эстонской АЭС компания Fermi Energia выбрала модульный реактор BWRX-300 совместного американо-японского предприятия GE Hitachi. Фото: Fermi Energia

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в период с 23 по 30 октября в ходе экспертной миссии оценят готовность Эстонии к внедрению атомной энергетики.

В ходе миссии эксперты основательно ознакомятся с анализами рабочей группы по атомной энергетике, представленным в сентябре отчетом по самооценке рабочей группы и проведут интервью. Выводы из аудита и рекомендации правительству представят вместе с финальным отчетом.

Руководитель экспертной миссии - старший инженер по ядерной технике отдела ядерной инфраструктуры МАГАТЭ Эрик Мате. Кроме него в состав миссии входят еще девять экспертов.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх