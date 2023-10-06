Эксперты оценят готовность Эстонии к внедрению атомной энергетики

В ходе миссии эксперты основательно ознакомятся с анализами рабочей группы по атомной энергетике, представленным в сентябре отчетом по самооценке рабочей группы и проведут интервью. Выводы из аудита и рекомендации правительству представят вместе с финальным отчетом.