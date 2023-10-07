Кая Каллас: Эстония хороший пример того, как благодаря членству в ЕС выросло благосостояние страны и ее жителей

Например, какие реформы должен провести, какие новые законы принять, как будет финансироваться это расширение. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ЕС придется отказаться от принципа единогласия во внешней и налоговой политике и в дальнейшем решать все большинством голосов. Он также предлагает определиться с будущим размером Еврокомиссии и распределением мест в Европарламенте, а не «просто расширять Еврокомиссию и изобретать новые министерства».

Евросоюз - «не закрытый клуб»

Пока что речь идет о том, что следующее расширение должно произойти в 2030 году. Некоторые лидеры, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что это поздно. «Со своей стороны мы должны быть готовы до 2030 года. Нам нужно ускориться. Прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз приняли в ЕС новую страну», - говорит она. По мнению Каллас, маленькие страны, такие как Черногория, Евросоюзу удастся внедрить почти незаметно для себя, в то время как крупные потребуют большой работы. Поэтому ее предложение заключается в том, чтобы начать с приема небольших стран и продемонстрировать, что ЕС - «не закрытый клуб». Последний этап расширения прошел в Евросоюзе десять лет назад, когда в него приняли Хорватию.