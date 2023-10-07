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По Израилю нанесен массированный ракетный удар: в стране объявлено военное положение

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Израиль. 7 октября 2023 года.
Израиль. 7 октября 2023 года. Фото: AMIR COHEN

Сегодня, 7 октября, рано утром десятки ракет были выпущены по Израилю со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. В ряде городов объявлялась воздушная тревога, активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий, ранены несколько человек.

По первоначальным данным, в результате обстрелов одна жительница Израиля погибла, пострадали, по официальным данным, 16 человек.

По информации пресс-службы Армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны. Жителей просят оставаться в своих домах, пишет DW.

В регионах Израиля введено чрезвычайное положение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности, сообщили в его канцелярии. Минобороны объявило о массовом призыве резервистов и введении режима чрезвычайного положения в радиусе 80 км от сектора Газа.

В субботу в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора. Накануне на период праздника были закрыты пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой.

ХАМАС заявил о начале военной операции

Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мохаммед Дейф заявил после обстрелов о начале военной операции против Израиля. ХАМАС полон решимости положить конец израильским «преступлениям», заявил он.

Армия Израиля в ответ на атаку объявила о состоянии готовности к войне, говорится в заявлении армии, которое цитирует The Jurasalem Post

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