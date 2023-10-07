Путин связал гибель Пригожина со взрывом гранаты и кокаином. Что не так с этой версией

Если такая проверка проводилась, вероятность того, что служба безопасности терминала проворонила ручную гранату, представляется ничтожной.

Генеральный директор ООО «Авиа Групп» — дочернего предприятия международного аэропорта Шереметьево, управляющего терминалом бизнес-авиации, заявил Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, что о версии с гранатой узнал из заявления Путина. По словам Михаила Семенова, ранее у следствия вопросов к безопасности и проносу на борт оружия и боеприпасов не было, «но теперь, наверное, появятся».

По информации ВЧК-ОГПУ, пронос на борт через зону транспортной безопасности запрещенных предметов, таких как оружие и боеприпасы, возможен только с одобрения службы транспортной безопасности аэропорта Шереметьево, которую курирует офицер ФСБ в звании полковника.

Что еще не так с версией о гранате и наркотиках?

Еще задолго до участия в боевых действиях в Украине ЧВК «Вагнер» проводила боевые операции в ряде стран Африки, а также в Сирии. Она имеет богатый опыт перевозки оружия и боеприпасов, ее костяк — профессиональные военные, которые умеют обращаться с опасными грузами, других в близком окружении Пригожина и Уткина оказаться не могло.

Чтобы граната взорвалась в воздухе, недостаточно пронести ее на борт — нужно вкрутить в нее запал, что само по себе безрассудно, а потом еще и выдернуть предохранительную чеку.