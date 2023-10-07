Президент Карис: ЕС необходимо распространить и на Украину

Президент Алар Карис заявил на встрече президентов группы Аррайолуш в Португалии, что расширение Европейского союза стало историей успеха, которую необходимо распространить и на Украину.
По словам Кариса, Украина доказала, что может реформировать страну даже во время войны, поэтому необходимо сделать все, чтобы помочь Украине как во вступлении в ЕС, так и в победе в войне.
«Мы все вместе должны продолжать помогать Украине до тех пор, пока это необходимо», - заявил Карис.
На встрече глав государств обсуждались слова Кариса о том, какие изменения необходимы, чтобы ЕС был готов к очередному большому расширению.
«Эстония готова обсуждать реформы институтов, политики и бюджета ЕС, которые необходимы для единства, развития и эффективного функционирования союза в процессе расширения, в рамках базовых соглашений, - подтвердил Карис. - Формула успеха расширения проста - страны-кандидаты должны внести свой вклад, а Европейский союз - свой. Это взаимоподдерживающая и взаимозависимая деятельность».
Президент Карис подчеркнул, что важно сохранять ЕС сильным и единым и прислушиваться к пожеланиям граждан при разработке плана действий. Он отметил, что подавляющее большинство европейцев хотят способствовать устойчивому развитию, снижать потребление энергии и бороться с инфляцией.
«Большинство людей считают, что партнерство со странами-единомышленниками делает ЕС более устойчивым, - сказал Карис. - Учитывая происходящее в соседних странах, мы, безусловно, должны развивать наш оборонный потенциал и взаимодействие, включая повышение энергетической безопасности. Миграция, инфляция и благополучие людей также являются проблемами, которые беспокоят нас всех. Поиск общих решений по этим вопросам остается важным, и эти проблемы вопросы должны быть в повестке дня предстоящих выборов в Европарламент».
Карис также призвал к бдительности в период выборов в Европарламент - следует опасаться тех, кто предлагает простые решения сложных проблем. Карис также выразил твердую уверенность в том, что ЕС должен ставить образование в центр своего существования. По словам президента, образованные люди критичнее относятся к популизму и кампаниям по дезинформации.