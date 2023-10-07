Президент Карис: ЕС необходимо распространить и на Украину

По словам Кариса, Украина доказала, что может реформировать страну даже во время войны, поэтому необходимо сделать все, чтобы помочь Украине как во вступлении в ЕС, так и в победе в войне.

«Мы все вместе должны продолжать помогать Украине до тех пор, пока это необходимо», - заявил Карис.

На встрече глав государств обсуждались слова Кариса о том, какие изменения необходимы, чтобы ЕС был готов к очередному большому расширению.

«Эстония готова обсуждать реформы институтов, политики и бюджета ЕС, которые необходимы для единства, развития и эффективного функционирования союза в процессе расширения, в рамках базовых соглашений, - подтвердил Карис. - Формула успеха расширения проста - страны-кандидаты должны внести свой вклад, а Европейский союз - свой. Это взаимоподдерживающая и взаимозависимая деятельность».

Президент Карис подчеркнул, что важно сохранять ЕС сильным и единым и прислушиваться к пожеланиям граждан при разработке плана действий. Он отметил, что подавляющее большинство европейцев хотят способствовать устойчивому развитию, снижать потребление энергии и бороться с инфляцией.

«Большинство людей считают, что партнерство со странами-единомышленниками делает ЕС более устойчивым, - сказал Карис. - Учитывая происходящее в соседних странах, мы, безусловно, должны развивать наш оборонный потенциал и взаимодействие, включая повышение энергетической безопасности. Миграция, инфляция и благополучие людей также являются проблемами, которые беспокоят нас всех. Поиск общих решений по этим вопросам остается важным, и эти проблемы вопросы должны быть в повестке дня предстоящих выборов в Европарламент».