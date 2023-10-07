Триумф сценаристов Голливуда? Чем закончилась историческая забастовка

На прошлой неделе сценаристы Голливуда закончили историческую забастовку, продолжавшуюся около пяти месяцев и остановившую производство большинства фильмов и телешоу. Чего они добились, кто выиграл и кто проиграл в результате достигнутого соглашения со студиями, пишет Би-би-си.
В прошлый вторник Гильдия сценаристов Америки (WGA) заявила, что профсоюзные лидеры единогласно проголосовали за прекращение забастовки.
Профсоюз посчитал триумфом достигнутое со студиями соглашение. 11,5 тысячам его членов еще предстоит проголосовать по трехлетнему контракту, но поскольку Гильдия добилась практически всего, чего она просила еще в мае, ратификация трехлетнего контракта считается делом решенным.
По оценке Кевина Клоудена, специалиста из международной экономической организации Институт Милкена, забастовка обошлась экономике США примерно в пять миллиардов долларов.
Отдельно от сценаристов в июле начали бастовать и актеры, что усугубило удар как по киноиндустрии, так и по ряду смежных с ней отраслей. Забастовка актеров по-прежнему продолжается.
В числе сериалов, работа над которыми была заморожена, такие международные хиты как «Очень странные дела», «Последние из нас», «Рассказ служанки», «Шершни» и другие.
К концу августа отношения между студиями и бастующими накалилась настолько, что репутация гигантов киноиндустрии среди жителей Америки сильно испортилась. Опрос общественного мнения компании Gallup показал, что 72 процента американцев были на стороне WGA и только 19 процентов - на стороне AMPTP (Альянса студий, стриминговых сервисов и продюсерских компаний).
В результате после пяти дней интенсивных переговоров между WGA и AMPTP в сентябре сценаристы получили трехлетний контракт, который учитывал их пожелания.
Чего добились сценаристы
Новое трехлетнее соглашение между кинопроизводителями и профсоюзом предполагает, в первую очередь, повышение заработной платы и защиту сценаристов от замещения их труда искусственным интеллектом.
Использование ИИ в процессе создания сценариев станет более прозрачным. Согласно новому контракту, студии не имеют права с помощью ИИ создавать или переписывать какой-либо литературный материал. При этом сценаристы могут по собственному желанию использовать ИИ в качестве инструмента при условии, что это согласовано с компанией, на которую они работают.
Студии также не могут использовать материалы, написанные сценаристами, для обучения ИИ.
По новому контракту сценаристы также получают улучшенную систему оплаты труда, более высокие медицинскую страховку и пенсионные отчисления, а также бонусы, зависящие от количества просмотров их фильмов, сериалов и шоу на стриминговых платформах.
Последний момент - вознаграждение сценаристов, отражающее успех их программ - было одним из важнейших приоритетов WGA.
Профсоюз добился того, что стриминговые платформы обязались предоставлять ему данные о количестве часов просмотров программ внутри страны и за рубежом, и на основании этих цифр будет рассчитываться размер бонуса для сценаристов.
«Герои» и «злодеи»
Помимо Гильдии сценаристов, добившейся лучших условий работы для своих членов, у забастовки косвенным образом оказалось и еще несколько неожиданных бенефициаров.
Как отмечает издание Vanity Fair, из-за затишья с новыми картинами и сериалами внезапно вернулась популярность к сериалу «Форс-мажоры» (Suits). Он уже почти три месяца возглавляет рейтинг самого просматриваемого контента на стриминговых платформах в Америке несмотря на то, что его последний сезон был снят в 2019 году. Возможно, выбор американцев пал именно на него из-за того, что одна из его звезд - Меган Маркл, ставшая герцогиней Сассекской.
Еще одним успешным детищем забастовки стал подкаст Strike Force Five пяти ведущих больших американских ток-шоу, включая Джимми Киммела, Джона Оливера и Джимми Фаллона, в котором они делились анекдотами о закулисье своих программ. Целью подкаста было привлечь спонсоров, чтобы передать собранные средства сотрудникам их замороженных передач, которые на время забастовки не имели заработка.
Что касается репутационных потерь, то их, судя по опросу общественного мнения Gallup, понесли гиганты кинопроизводства. Как отмечают эксперты и пользователи соцсетей, если бы Альянс студий, стриминговых сервисов и продюсерских компаний еще в мае согласился на просьбы профсоюза сценаристов, индустрия не понесла бы таких потерь от забастовки.
Лично общественной критике подверглись и несколько больших начальников, отмечает Vanity Fair. Так, нового генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, прославившегося резкими бюджетными сокращениями в компании, освистали на его речи в Бостонском университете и осудили за роскошную вечеринку в Каннах во время забастовки.
Пользователи соцсетей и бастующие также не остались равнодушными к комментарию Боба Айгера - главы компании Disney, который в телевизионном интервью назвал запросы сценаристов «просто-напросто нереалистичными», при том что его годовой заработок на посту составляет 27 миллионов долларов.
Другой ветеран киноиндустрии на условиях анонимности летом сообщил изданию Deadline, что у альянса нет планов садиться за стол переговоров со сценаристами, а «конечная цель - в том, чтобы затянуть все до тех пор, пока члены профсоюза не начнут терять свои квартиры и дома».
Тем не менее в конце сентября альянс пошел-таки на переговоры и достиг сделки с WGA, чем поправил себе репутацию.