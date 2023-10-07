Триумф сценаристов Голливуда? Чем закончилась историческая забастовка

Использование ИИ в процессе создания сценариев станет более прозрачным. Согласно новому контракту, студии не имеют права с помощью ИИ создавать или переписывать какой-либо литературный материал. При этом сценаристы могут по собственному желанию использовать ИИ в качестве инструмента при условии, что это согласовано с компанией, на которую они работают.

Студии также не могут использовать материалы, написанные сценаристами, для обучения ИИ.

По новому контракту сценаристы также получают улучшенную систему оплаты труда, более высокие медицинскую страховку и пенсионные отчисления, а также бонусы, зависящие от количества просмотров их фильмов, сериалов и шоу на стриминговых платформах.

Последний момент - вознаграждение сценаристов, отражающее успех их программ - было одним из важнейших приоритетов WGA.

Профсоюз добился того, что стриминговые платформы обязались предоставлять ему данные о количестве часов просмотров программ внутри страны и за рубежом, и на основании этих цифр будет рассчитываться размер бонуса для сценаристов.

«Герои» и «злодеи»

Помимо Гильдии сценаристов, добившейся лучших условий работы для своих членов, у забастовки косвенным образом оказалось и еще несколько неожиданных бенефициаров.