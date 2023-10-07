Судоходные компании отменяют рейсы из-за шторма в Балтийском море

Судоходные компании отменили несколько рейсов в субботу из-за бушующего шторма в Балтийском море.
Компания Viking Line отменила рейсы Viking Glory и Viking Grace из Мариехамна в Турку и Стокгольм. Корабли должны были отправиться в 14:25.
Также рейс парома Tallink Silja Baltic Princess из Турку в Мариехамн был отменен.
Из-за сложных погодных условий компания Eckerö Line отменила субботние рейсы MS Finlandia в 12:00 из Таллинна в Хельсинки и в 15:15 из Хельсинки в Таллинн.
Метеорологическая служба Финляндии предупреждает, что штормовой ветер может поднять волны в Аландском море и Финском заливе на высоту до четырех метров.