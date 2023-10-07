Приостановлена лицензия литовского финансового предприятия, планирующего расшириться и на Эстонию

Банк Литвы установил, что у компании, получившей лицензию в прошлом году, с конца 2022 года было меньше начального капитала, чем необходимо.

«Учреждение электронных денег всегда должно иметь не менее 350 тысяч евро начального капитала, даже если оно не осуществляет деятельность, и в этом случае собственный капитал учреждения не соответствовал требованиям собственного капитала в течение нескольких кварталов и стал отрицательным», - говорится в сообщении Центробанка.

Действие лицензии приостановлено до 20 октября - до этого срока компания должна устранить нарушения и представить доказательства Центробанку.

Benker начала деятельность на основе блокчейна в Литве в сентябре этого года - она ​​предоставляла финансовые услуги пользователям программного обеспечения Android, а в будущем планировала предлагать платежные карты, счета, обмен валюты и другие услуги, а также планировала расширить свою деятельность в Эстонии и в странах Северной, Восточной Европы.

Тогда компания заявляла, что у нее было более 7 тысяч предварительно зарегистрированных потенциальных пользователей.