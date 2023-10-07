В Ласнамяэ пришлось экстренно отменить большую осеннюю ярмарку

«Осенняя ярмарка в парке Тондилоо закрыта. В связи со штормовой погодой некоторые торговцы решили не приехать, и, к сожалению, мы вынуждены сообщить, что ярмарка в парке Тондилоо сегодня не состоится», - сообщили в пресс-службе управы Ласнамяэ.

Как сообщает Агентство окружающей среды, с 9 до 10 часов утра на северо-западном побережье порывы северо-западного ветра достигали почти 29 м/с. Утром в открытом море были порывы ветра до 33 м/с. Ветер сегодня усилится и в течение дня будет повсеместно меняться с юго-западного и западного на северо-западный 8-17, порывами до 23, на побережье 16-23, порывы до 32 м/с. Следите за погодой вместе с нами в блоге Rus.Postimees здесь.