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В Ласнамяэ пришлось экстренно отменить большую осеннюю ярмарку

rus.postimees.ee
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Парк Тондилоо. Фото иллюстративное.
Парк Тондилоо. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

В субботу, 7 октября, в Ласнамяэ в парке Тондилоо должна была пройти осенняя ярмарка, но из-за погодных условий ее пришлось отменить.

«Осенняя ярмарка в парке Тондилоо закрыта. В связи со штормовой погодой некоторые торговцы решили не приехать, и, к сожалению, мы вынуждены сообщить, что ярмарка в парке Тондилоо сегодня не состоится», - сообщили в пресс-службе управы Ласнамяэ.

Как сообщает Агентство окружающей среды, с 9 до 10 часов утра на северо-западном побережье порывы северо-западного ветра достигали почти 29 м/с. Утром в открытом море были порывы ветра до 33 м/с. Ветер сегодня усилится и в течение дня будет повсеместно меняться с юго-западного и западного на северо-западный 8-17, порывами до 23, на побережье 16-23, порывы до 32 м/с. Следите за погодой вместе с нами в блоге Rus.Postimees здесь.

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