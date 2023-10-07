Цена самой дешевой модели Tesla упала ниже отметки в 40 000 долларов

Model 3 стоит на 1250 долларов дешевле, чем раньше, цена на него теперь составляет 38 990 долларов. По данным сайта автопроизводителя, версия внедорожника Model Y теперь стоит на 2000 долларов меньше и составляет 48 490 долларов.

В этом году Tesla несколько раз снижала цены. Цены на Model 3 в США упали примерно на 17 процентов с начала года, а на версию Model Y снижение цен было еще большим - 26 процентов.

По данным Reuters, цель снижения цен Tesla - поддержать продажи в нестабильной экономической ситуации и отразить конкуренцию со стороны китайского производителя электромобилей BYD.

Снижение цен на Tesla еще не дошло до Европы. В Швеции и Норвегии, где местные валюты ослабли по отношению к доллару, автопроизводители вчера подняли цены. К цене Model 3 в Швеции добавилось 15 000 шведских крон, или около 1364 долларов. Цена Model Y также выросла: базовая модель теперь стоит от 574 170 шведских крон, или около 52 200 долларов.

Цены на внедорожник Model Y подняли и в Норвегии: в зависимости от комплектации к цене добавилось от 20 000 до 24 000 норвежских крон, или от 1 822 до 2 186 долларов.

При заказе в Эстонии базовая модель Model 3 стоит 37 370 евро, а внедорожник Model Y - 45 870 евро. Большая разница в ценах между странами обусловлена ​​налогами.

Акции Tesla вчера упали на 2,1 процента на фоне более широкого спада на рынке и опасений, что снижение цен приведет к снижению рентабельности компании, которая уже значительно упала во втором квартале.

Аналитики Visible Alpha ожидают, что валовая прибыль автомобильного сегмента Tesla в третьем квартале останется на уровне 19,1 процента. Для сравнения, в первом квартале 2022 года Tesla имела прибыль более 32 процентов.