ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Несмешной Яан Тоотс

Недавно ставший политическим деятелем, бывший полицейский, канцлер, член многих советов и управлений, некоторое время назад потряс Тартуский район Центристской партии так, что тот до сих пор не оправился от шока. Поздней, но стремительной политической карьере способствовало избрание Михаила Кылварта главой политической партии, к команде которой принадлежит и Тоотс.

Если Кылварт, став председателем, не терял времени даром, а призвал старую гвардию Центристской партии отстранить Катри Райк от поста мэра Нарвы, то Тоотсу, желая доказать свою эффективность лидеру партии, тоже придется действовать быстро. Скоро увидим, намерен ли он разрушить все новое, что начала Райк, и снова закрыть Нарву в пузыре советской ностальгии и муниципальной коррупции, или же у человека, повидавшего многое, другие планы.