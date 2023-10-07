Штормовой ветер набирает обороты: уже более 8000 домохозяйств остались без электричества

На всей территории Эстонии объявлен второй уровень предупреждения: ураганный ветер скоростью до 32 метров в секунду и проливные дожди означают, что погода опасна. Ураган уже сломал множество деревьев, что стало причиной многочисленных сбоев электроснабжения по всей Эстонии, и на данный момент без электричества остаются около 8100 клиентов Elektrilevi, и, как отмечают в компании, это число наверняка будет увеличиваться.

«Для нас приоритетом является скорейшее устранение неисправностей, и мы работаем усиленными силами в две смены. Поскольку, согласно прогнозам, шторм только набирает обороты, мы считаем, что будет еще больше неполадок. К сожалению, при таком сильном ветре и грозе устранение неполадок осложняется, поскольку это опасно для жизни, а безопасность имеет первостепенное значение. Мы также напоминаем людям следовать всем предупреждениям и в опасную погоду оставаться дома в целости и сохранности», — сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Людей призывают держаться подальше от оборванных линий электропередачи, поскольку они опасны для жизни.