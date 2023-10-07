Amserv: автомобили с двигателями внутреннего сгорания никуда не исчезнут в ближайшее время

«Однако их доля однозначно будет уменьшаться. Может случиться так, что бензин и дизельное топливо будут заменены водородом, но, судя по всему, автомобили с такими традиционными видами топлива и источниками энергии полностью не исчезнут. Это позволит в будущем разрабатывать различные гибридные решения, которые по-прежнему будут иметь смысл для тех людей, которые живут в сельской местности и вынуждены каждый день путешествовать на большие расстояния», - сказал Варек.

В то же время директор Amserv не верит, что цены на автомобили с двигателем внутреннего сгорания могут упасть в ближайшие годы. «В автомобилях с двигателем внутреннего сгорания также используется все больше современных технологий и электроники, что продолжает влиять на цену таких автомобилей. Поскольку выпускается меньше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, как относительно, так и в абсолютном выражении, себестоимость единицы продукции имеет тенденцию к росту», - пояснил он.

Таким образом, по мнению Варек, реальных аргументов, которые должны привести к снижению цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания - нет. Скорее, по его мнению, рост цен на электромобили (по мере роста конкуренции и объемов) должен замедлиться и даже пойти на спад в среднем и более дешевом сегментах.

Гендиректор Amserv также заявил, что европейские автопроизводители очень боятся китайского автопрома. «Китайский рынок электромобилей и местные производители занимают лидирующие позиции в мировом масштабе. Учитывая их опыт, современные и инновационные решения и ценовую политику, они, безусловно, более конкурентоспособны, чем европейские производители», - признал он, добавив, что вызовом для китайских автомобилей может стать безопасность и комфорт, отвечающие ожиданиям европейских потребителей в случае массового производства.

По словам Варек, постепенно расширяется и инфраструктура зарядных станций для электромобилей. В августе продажи электромобилей в Эстонии составили 7 процентов от общего объема продаж. Если к этому добавить подключаемые гибриды, более 10 процентов продаваемых в Эстонии автомобилей нуждаются в зарядных станциях.