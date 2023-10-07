Глава хлебопекарной отрасли: утверждения о том, что магазины грабят эстонского потребителя, необоснованны

«Рентабельность сетей продуктовых магазинов, работающих в Эстонии, в прошлом году составила менее двух процентов или даже была отрицательной, за исключением некоторых положительных сюрпризов. Причина роста цен на продукты питания кроется в нестабильных ценах на сырье», - прокомментировал руководитель хлебопекарной отрасли Mantinga Эстония Райн Пальмисте план Департамента конкуренции начать расследование прозрачности и честности розничных магазинов в ценообразовании.