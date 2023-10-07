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Глава хлебопекарной отрасли: утверждения о том, что магазины грабят эстонского потребителя, необоснованны

Карл-Роберт Пухм
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Продуктовая корзина.
Продуктовая корзина. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

По мнению руководителя хлебопекарной отрасли Mantinga Eesti Райна Пальмисте, нет оснований винить розничные сети в стремительном росте цен на продукты питания, поскольку их рентабельность и без того очень мала.

«Рентабельность сетей продуктовых магазинов, работающих в Эстонии, в прошлом году составила менее двух процентов или даже была отрицательной, за исключением некоторых положительных сюрпризов. Причина роста цен на продукты питания кроется в нестабильных ценах на сырье», - прокомментировал руководитель хлебопекарной отрасли Mantinga Эстония Райн Пальмисте план Департамента конкуренции начать расследование прозрачности и честности розничных магазинов в ценообразовании.

По словам Пальмисте, цены на сырье по-прежнему нестабильны: некоторые ресурсы опускаются до нормального уровня, но свинина, курица, какао и некоторые другие бьют рекорды.

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