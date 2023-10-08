Видео ⟩ Коробейник: у искусственного интеллекта огромный потенциал в системе образования

«В дальнейшем у искусственного интеллекта - большой потенциал, который сейчас еще невозможно реализовать. Это индивидуальный подход к ученику. Школам сейчас это дается с большим трудом, потому что это огромная работа. Но в дальнейшем эта работа будет выполняться моментально. То есть, если у тебя есть ученик, который в курсе математики не справляется с какой-то одной узкой темой, то учителю это понять довольно сложно, что у ребенка проблемы. Потому что для того, чтобы понять какие именно это проблемы, учителю нужно углубиться в этот вопрос, а у него просто физически нет времени на это. А у искусственного интеллекта на это время есть, у него нет проблем с эмпатией и он вполне может выдать этому ученику специализированный курс, который поможет ему нагнать все, что он упустил. Тут много раз звучало, что система образования, школьная система - система очень консервативная. И это так, но в этом нет никакой логики. Сравним с финансовой системой: возьмем человека из столетней давности и отправим его в сегодняшний банк. Он будет очень удивлен и скорее всего даже не поймет, что это банк. А если взять ученика из школы 1820-го года и отправить его в сегодняшний день, то он вполне сможет там учиться. Он поймет, что это школа и даже ничему особо там не удивится. И это как раз парадоксально, потому что именно система образования должна отвечать меняющемуся миру, а она этого не делает», - сказал Коробейник.