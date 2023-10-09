Видео ⟩ Нейропсихолог: мы – социальные животные, нам нужны люди

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет об использовании искусственного интеллекта и новейших технологий в системе образования. С одной стороны, это, безусловно, подспорье для учеников, а с другой - возникает вопрос, не разучатся ли дети думать самостоятельно? В студии собрались ученики, педагоги и ученые.
В передаче приняла участие и нейропсихолог Маргарита Рачински. По ее словам, искусственный интеллект не в состоянии заменить живое общение.
«Нельзя забывать, что мы животные социальные и люди нам нужны не только для того, чтобы из пассивных запасов очень умных слов выводить их в актив. Общение с людьми помогает нам чувствовать себя хорошо. Да, в течение какого-то времени ты можешь выговориться плюшевому мишке и чат GPT тоже сойдет, но потом наступит голод общения. И это может привести к проблемам с психикой. Для нашего психологического благополучия необходимо живое общение. Если этого не будет - мы будем более депрессивными и унылыми», - сказала Рачински.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Ум за разум» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.