Марко Михкельсон о войне в Израиле: ХАМАС действует при поддержке России

Михкельсон пишет в социальных сетях, что речь идет не только о проблеме поселений или Иерусалимской мечети - измерение конфликта, безусловно, шире, и ХАМАС, скорее всего, не стал бы действовать без поддержки Ирана и России.

«За последний год лидеры ХАМАСа дважды посещали Москву, - пишет Михкельсон. - Для осуществления хорошо скоординированной внезапной атаки ХАМАС, вероятно, также нуждался в поддержке разведки извне. В любом случае начало войны в Израиле устраивает Москву и Тегеран, привлекая внимание Запада, дестабилизируя ситуацию в регионе и потенциально препятствуя сближению Израиля с Саудовской Аравией. Это также поможет отвлечь внимание мировых СМИ от продолжающейся масштабной войны в Украине».

По мнению Михкельсона, успешная контратака Израиля и восстановление мира, безусловно, в интересах Эстонии. Однако эскалация конфликта явно отвечает интересам России и Ирана, а косвенно и Китая.

Формально Россия призвала стороны конфликта проявлять сдержанность, но, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, эскалация стала для Москвы неожиданностью.