Марко Михкельсон о войне в Израиле: ХАМАС действует при поддержке России

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) считает, что исламское движение ХАМАС, нападая на Израиль, предположительно действует при поддержке Ирана и России.
Михкельсон пишет в социальных сетях, что речь идет не только о проблеме поселений или Иерусалимской мечети - измерение конфликта, безусловно, шире, и ХАМАС, скорее всего, не стал бы действовать без поддержки Ирана и России.
«За последний год лидеры ХАМАСа дважды посещали Москву, - пишет Михкельсон. - Для осуществления хорошо скоординированной внезапной атаки ХАМАС, вероятно, также нуждался в поддержке разведки извне. В любом случае начало войны в Израиле устраивает Москву и Тегеран, привлекая внимание Запада, дестабилизируя ситуацию в регионе и потенциально препятствуя сближению Израиля с Саудовской Аравией. Это также поможет отвлечь внимание мировых СМИ от продолжающейся масштабной войны в Украине».
По мнению Михкельсона, успешная контратака Израиля и восстановление мира, безусловно, в интересах Эстонии. Однако эскалация конфликта явно отвечает интересам России и Ирана, а косвенно и Китая.
Формально Россия призвала стороны конфликта проявлять сдержанность, но, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, эскалация стала для Москвы неожиданностью.
В субботу утром военное крыло боевой группировки ХАМАС выпустило тысячи ракет по израильской территории из сектора Газа, после чего прорвались из блокированного прибрежного сектора и ведут бои с израильскими солдатами в его окрестностях. В результате ракетного обстрела из сектора Газа в Израиле погиб по меньшей мере один человек и 15 получили ранения. Израиль, в свою очередь, нанес авиаудары по сектору Газа.
Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила, что в соответствии с международным правом Израиль имеет право защищаться от терроризма.
Министерство иностранных дел Франции решительно осудило террористические атаки на Израиль и его народ и выразило соболезнования пострадавшим.
Италия также поддержала право Израиля на самозащиту от нападения и осудила террор и насилие против невинных людей.
«ООН безоговорочно осуждает ужасающие нападения ХАМАС на израильское гражданское население. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту», - написал в социальных сетях министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
Европейский союз, Канада, США и Израиль считают ХАМАС террористической организацией. Нападения ХАМАС на израильское гражданское население и другие нарушения прав человека осуждаются Комиссией ООН по правам человека, организациями Amnesty International и Human Rights Watch.