Граждане Эстонии, находящиеся в Израиле, просят МИД о помощи

По данным Министерства иностранных дел, в Израиле постоянно проживает около 900 граждан Эстонии, 11 из которых по состоянию на вторую половину дня субботы обратились в Министерство за помощью.
Министерство иностранных дел просит тех, кто находится в Израиле, в случае необходимости обращаться за помощью по телефону +372 5301 9999.
Министр иностранных дел Цахкна («Ээсти 200») осудил нападение боевиков ХАМАС.
«Я полностью осуждаю сегодняшние атаки террористической организации ХАМАС на Израиль, которые еще больше обостряют ситуацию в регионе. Я призываю агрессора прекратить военные действия во имя безопасности и благополучия жителей региона. Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате терактов», - сказал Цахкна.
Он добавил, что Эстония солидарна с Израилем, который имеет полное суверенное право защищать себя и свой народ. «Мы внимательно следим за развитием событий в Израиле», - сказал министр иностранных дел.