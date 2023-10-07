Граждане Эстонии, находящиеся в Израиле, просят МИД о помощи

Министерство иностранных дел просит тех, кто находится в Израиле, в случае необходимости обращаться за помощью по телефону +372 5301 9999.

Министр иностранных дел Цахкна («Ээсти 200») осудил нападение боевиков ХАМАС.

«Я полностью осуждаю сегодняшние атаки террористической организации ХАМАС на Израиль, которые еще больше обостряют ситуацию в регионе. Я призываю агрессора прекратить военные действия во имя безопасности и благополучия жителей региона. Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате терактов», - сказал Цахкна.