Штормовой ветер будет все выходные удерживать цены на электроэнергию на низком уровне

Цена на электроэнергию будет отрицательной с полуночи до девяти часов утра. Самая высокая цена на электроэнергию - 80,06 евро за мегаватт-час - будет в воскресенье вечером, с 19 до 20 часов.

Сегодняшняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне составляет 7,49 евро за мегаватт-час.

В настоящее время сильные ветры способствуют снижению цен на электроэнергию. Так, по данным Elering, сегодня в 13:00 эстонские ветряные электростанции вырабатывали более 300 мегаватт электроэнергии. Ранее в этом году эстонские ветропарки четыре раза превышали отметку в 300 мегаватт.

В Латвии и Литве стоимость электроэнергии в субботу составляет 14,43 евро за мегаватт-час, т.е. она такая же, как и в Эстонии. А вот в Финляндии электроэнергия вновь почти в семь раз дешевле, чем в странах Балтии, и составляет в среднем 2,22 евро.

В ценовой зоне Эстонии средняя цена на бирже электроэнергии в сентябре этого года составила 113,46 евро за мегаватт-час, что на 50,4 процентов меньше, чем в сентябре 2022 года, когда среднемесячная цена составляла 228,93 евро за мегаватт-час. Однако по сравнению с августом цена выросла на 20,2 процента.