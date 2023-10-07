ЭСТОНЕЦ В ИЕРУСАЛИМЕ ⟩ «Сирены начали выть во время завтрака, мы бросились в убежище»

Пеэтер Высу, находящийся в Иерусалиме (Израиль), узнал о начале воздушной атаки в субботу утром за завтраком в своей гостинице, когда завыли сирены воздушной тревоги.
«После того, как зазвучали сирены, персонал гостиницы посоветовал нам немедленно уйти в убежище в том же здании, что мы и сделали», - рассказал Высу, который находится в Израиле уже полторы недели и в настоящее время проживает в гостинице в центре Иерусалима.
Утром сирены воздушной тревоги срабатывали каждые 5-10 минут. Как только сирена замолкала, проходило несколько секунд, и затем раздавалось до трех взрывов подряд. Эти взрывы больше походили на срабатывание противоракетной системы.
Ни один дом в центре Иерусалима не пострадал от ракет, говорит Высу. К полудню прекратилась и воздушная тревога.
«К счастью, в моей комнате довольно толстые стены, поэтому я сейчас не сижу в убежище, а нахожусь в своей комнате», - сказал Высу в субботу днем.
Высу слышал от местных жителей, что ракетный обстрел на этот раз был достаточно интенсивным и что ракеты, выпущенные из сектора Газа, были нацелены именно на Иерусалим. Тель-Авив, расположенный на берегу моря, в этот раз не подвергся серьезному ракетному обстрелу.
«Но больше всего местное население беспокоит то, что теперь боевики ХАМАСа физически пересекли границу, тогда как раньше они просто запускали ракеты. Сейчас пограничный забор прорван в нескольких местах, они также прилетели в Израиль на легких летательных средствах и по морю. Проблема в том, что никто не знает, сколько их и где они находятся», - рассказал Высу.