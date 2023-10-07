ЭСТОНЕЦ В ИЕРУСАЛИМЕ ⟩ «Сирены начали выть во время завтрака, мы бросились в убежище»

«После того, как зазвучали сирены, персонал гостиницы посоветовал нам немедленно уйти в убежище в том же здании, что мы и сделали», - рассказал Высу, который находится в Израиле уже полторы недели и в настоящее время проживает в гостинице в центре Иерусалима.

Утром сирены воздушной тревоги срабатывали каждые 5-10 минут. Как только сирена замолкала, проходило несколько секунд, и затем раздавалось до трех взрывов подряд. Эти взрывы больше походили на срабатывание противоракетной системы.

Ни один дом в центре Иерусалима не пострадал от ракет, говорит Высу. К полудню прекратилась и воздушная тревога.

«К счастью, в моей комнате довольно толстые стены, поэтому я сейчас не сижу в убежище, а нахожусь в своей комнате», - сказал Высу в субботу днем.

Высу слышал от местных жителей, что ракетный обстрел на этот раз был достаточно интенсивным и что ракеты, выпущенные из сектора Газа, были нацелены именно на Иерусалим. Тель-Авив, расположенный на берегу моря, в этот раз не подвергся серьезному ракетному обстрелу.