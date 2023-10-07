Кадыров предложил временно отменить выборы президента РФ или провести их с одним кандидатом – Путиным

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», - сказал Кадыров.

Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в выборах. Однако, по словам источников, в Кремле говорят о том, что он будет переизбираться. Президентские выборы в России пройдут в 2024 году. В администрации президента РФ решили, что Путин на выборах должен набрать больше 80 процентов голосов.