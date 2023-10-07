Молодые люди могут подать заявку на бесплатные проездные карты, чтобы познакомиться с Европой

Как сообщает агентство LETA, подать заявку можно до 13 часов 18 октября, заполнив онлайн-форму на европейском молодежном портале. Осенний этап подачи заявок предоставит такую возможность более чем 35 000 молодых европейцев.

Отобранные в ходе конкурса претенденты смогут отправиться в путь с 1 марта 2024 года по 31 мая 2025 года - в одиночку или добавив в группу до четырех друзей, соответствующих критериям участия.

Для путешествия по Европе главным образом нужно выбирать поезд, однако жители островов и отдаленных регионов смогут использовать и другие альтернативы транспорта, например, паром или автобус. У участников с инвалидностью или проблемами со здоровьем, которые осложняют путешествие, будет возможность получить дополнительную поддержку.

Утвержденные участники также получат и карту европейской молодежи DiscoverEU, которая работает как скидочная карта. С ее помощью можно получить различные скидки в 36 странах ЕС - на транспорт, ночлег, продукты питания, посещение объектов осмотра, культурных и спортивных мероприятий и другие активности.

Чтобы подать заявку на участие, молодые люди должны быть рожденными в период с 1 января по 31 декабря 2005 года, кроме того, они должны быть гражданами или постоянными жителями какой-либо из страны ЕС, включая его заморские страны и территории, или третьей страны, ассоциированной с программой Erasmus+.

Цель DiscoverEU - дать 18-летним европейцам возможность открыть для себя Европу, познакомиться с ее культурным богатством, насладиться свободой передвижения и завести новых друзей. Кроме того, молодые люди имеют возможность учиться в неформальной обстановке на протяжении всего путешествия, приобретая новые, практические навыки и опыт, которые пригодятся им в будущем.

Проездные карты DiscoverEU выдаются на основании доли населения государств-членов по отношению к общему населению ЕС, а также на основании заявления.