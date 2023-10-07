Хорошей погоды не ждите: в ближайшие дни сильный ветер продолжится, возможен мокрый снег

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, вероятен мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с, после полуночи понемногу ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможен и мокрый снег. Ветер северо-западный, 4-10, до полудня на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до +4, на побережье до 8, днем 5-10 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, но к утру облачность уплотнится, по регионам пройдут кратковременные дожди, вероятен и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, вероятен и мокрый снег. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3, на побережье до 7 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.